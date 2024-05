Contenzioso sulla “villa di Catherine Spaak” 

Spetterà ai giudici del Tribunale civile il compito di stabilire se i nuovi proprietari della famosa villa sul mare che ospitò Catherine Spaak, resa celebre in un film degli anni Sessanta, dovranno versare all’Agenzia del Demanio una mora di oltre 277mila euro, per un’indennità di occupazione di un’area demaniale marittima per la quale la Regione sollecitava il pagamento di 18mila euro. A deciderlo è stata la Prima sezione del Tar della Sardegna che ha decretato il proprio difetto di giurisdizione, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dai quattro proprietari – nessuno è sardo – difesi dagli avvocati Roberto Damonte e Lorenza Noli.

Il ricorso al Tar

Stando agli accertamenti eseguiti dall’Agenzia sul fabbricato, situato in località Notteri, sarebbe stata occupata un’area demaniale confinante con la proprietà dei ricorrenti. I nuovi proprietari avevano comprato la famosa villa che ospitò la celebre attrice, all’interno del cosiddetto Condominio Serr’e Morus, ricevendo poi nel febbraio del 2021 la richiesta di pagamento del canone con relativa sanzione (in tutto 277,248,11 euro). Da qui il ricorso al Tribunale amministrativo di Cagliari con la richiesta di annullamento della richiesta e di accertamento della nullità della procedura, sostenendo la natura privata dell’area su cui sorge l’edificio e contestando anche la quantificazione dell’indennità pretesa dalla parte pubblica. In giudizio si sono costituiti l’Agenzia del Demanio e la Capitaneria di Porto, mentre non sono comparsi né la Regione né il Ministero delle Infrastrutture.

Difetto di giurisdizione

Il collegio presieduto da Marco Buricelli, con accanto i giudici consiglieri Oscar Marongiu e Gabriele Serra, hanno decretato il difetto di giurisdizione del Tar a favore del giudice ordinario, stabilendo dunque che il processo proceda davanti al Tribunale civile, con i proprietari dell’immobile che si sono anche resi disponibili a definire la controversia in sede extra giudiziale.

La villa sul mare

L’edificio è diventato famoso come “La villa di Catherine Spaak” per essere comparso nel film “La calda vita” (1964), diretto da Florestano Vancini, con protagonista l’allora famosissima attrice francese che interpretava il ruolo di Adriana, una giovane ragazza che si trovava in vacanza in Sardegna. Una pellicola che contribuì a rendere famose ovunque le bianchissime spiagge di Villasimius.

