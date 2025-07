Contenzioso rifiuti, ricorso accolto 

Dopo anni di battaglie legali, arriva la sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso della Gest.por.tur, concessionaria della “Marina di Calasetta”, porticciolo turistico della località isolana, e ribalta la sentenza del Tar in merito al contenzioso relativo ai rifiuti portuali. Proprio il gestore della struttura aveva contestato le tariffe ritenendole inique e onerose perché calcolate sulle dimensioni delle strutture piuttosto che sul reale ammontare dei rifiuti prodotti dalla imbarcazioni. Le tariffe del servizio di raccolta dei rifiuti nei porticcioli turistici non possono essere approvate sulla base della semplice proposta della ditta che gestisce l’appalto ma devono essere determinate dagli enti pubblici. «Una decisione attesa che rappresenta un atto di giustizia, per l'intero comparto nautico e turistico del territorio di Calasetta e Sant’Antioco - afferma Riccardo Manservigi , amministratore della società - questa situazione rischiava di compromettere la continuità del nostro servizio e, con essa, una parte importante dell'economia locale. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di corrispondere importi equi, proporzionati alla reale produzione di rifiuti, rifiutando imposizioni ritenute arbitrarie e sproporzionate». Si attende ora un tavolo per definire un piano di gestione dedicato al settore. «Il tutto deve essere fondato su dati concreti e rapportato alla reale utenza delle imbarcazioni che staziona nei porti della zona. In tal senso - ha concluso Manservigi - auspichiamo che i Comuni di Calasetta e Sant'Antioco insieme alla Capitaneria di porto, possano collaborare attivamente nella definizione di linee guida condivise e sostenibili per tutte le attività portuali».

