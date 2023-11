Contenzioso con la coop: il Comune deve 100mila euro 

Pesante colpo per il Comune: dovrà versare 100 mila euro per la controversia con la coop “Insieme si può” di Milis che per un breve periodo ha gestito la casa di riposo. Il Tribunale ha infatti condannato l’ente pubblico a pagare 86 mila euro di arretrati a cui vanno ad aggiungersi 14 mila euro di spese legali. Il Consiglio comunale è stato convocato in seduta urgente e straordinaria per riconoscere il debito fuori bilancio e sanarlo con l’applicazione dell’avanzo. La vicenda in aula ha creato malumori. Dai banchi della maggioranza sono arrivate infatti aspre critiche all’operato dei predecessori, colpevoli «di non aver accantonato un fondo apposito» ha detto il sindaco Stefano Licheri. «L’Amministrazione in carica all’epoca ha incassato le rette degli utenti, spendendole per altro invece che trasferirle al gestore». In apertura Licheri ha anche riferito il contenuto di una nota ricevuta dallo studio legale Farris e Aresti che rappresenta il Comune: «La decisione apparentemente di condanna è in realtà equa e favorevole all’amministrazione, perché la somma riconosciuta dal giudice è inferiore alle pretese originarie della controparte e pari alle sole spese vive sostenute dalla cooperativa. Pesano le responsabilità contestate all’ente locale, accusato dal giudice di aver conseguito un arricchimento senza giusta causa».

Dure parole anche dal consigliere Giuseppe Fadda: «Sono stati incassati i soldi dagli utenti e non è stato corrisposto quanto dovuto alla cooperativa».

