VaiOnline
Arbus.
04 settembre 2025 alle 00:13

Contenzioso Comune-Agenzia delle entrate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Iva non pagata, la questione finisce in un contenzioso tributario. Succede ad Arbus, dove lo scorso aprile al Comune, per ben due volte, l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento per quasi 20 mila euro di Iva non versata nel 2019. L’amministrazione comunale, accertato che si tratta di un pagamento non dovuto, si è affidata alle vie legale, nominato già un avvocato.

«Una strada – dice il sindaco, Paolo Salis – che abbiamo deciso di intraprendere anche sulla scorta delle verifiche del nostro personale. Pensiamo possa trattarsi di un equivoco, generato col trasferimento della gestione degli impianti idrici e fognari dai Comuni ad Abbanoa. Risultando oggettivamente necessario tutelare l’ente, ci siamo costituiti in giudizio davanti alle Corti di giustizia tributarie e, di conseguenza, nominato un professionista che possa difendere il Comune».

Intanto i consiglieri di minoranza vogliono vederci chiaro. «Nonostante le promesse del sindaco – ricorda Agostino Pilia – di concederci l’accesso al protocollo, di fatto continuano ad oscurarlo, oltre l'oggetto. non ci è dato sapere. Per avere chiarezza e trasparenza, non resta che inviare notte di chiarimento agli uffici e interrogazioni in Consiglio comunale. Le troppe spese legali cominciano a preoccupare». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 