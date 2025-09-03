Contenzioso Comune-Agenzia delle entrate 

Iva non pagata, la questione finisce in un contenzioso tributario. Succede ad Arbus, dove lo scorso aprile al Comune, per ben due volte, l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento per quasi 20 mila euro di Iva non versata nel 2019. L’amministrazione comunale, accertato che si tratta di un pagamento non dovuto, si è affidata alle vie legale, nominato già un avvocato.

«Una strada – dice il sindaco, Paolo Salis – che abbiamo deciso di intraprendere anche sulla scorta delle verifiche del nostro personale. Pensiamo possa trattarsi di un equivoco, generato col trasferimento della gestione degli impianti idrici e fognari dai Comuni ad Abbanoa. Risultando oggettivamente necessario tutelare l’ente, ci siamo costituiti in giudizio davanti alle Corti di giustizia tributarie e, di conseguenza, nominato un professionista che possa difendere il Comune».

Intanto i consiglieri di minoranza vogliono vederci chiaro. «Nonostante le promesse del sindaco – ricorda Agostino Pilia – di concederci l’accesso al protocollo, di fatto continuano ad oscurarlo, oltre l'oggetto. non ci è dato sapere. Per avere chiarezza e trasparenza, non resta che inviare notte di chiarimento agli uffici e interrogazioni in Consiglio comunale. Le troppe spese legali cominciano a preoccupare». (s. r.)

