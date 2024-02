Contenziosi e vincoli per la vecchia caserma e la foresta urbana 

Contenziosi e vincoli sono due ostacoli quasi insormontabili per la vendita o il recupero dei beni regionali in città, nonostante il direttore generale dell’assessorato agli Enti Locali Antonello zanda e il suo staff tentino tutte le strade legali per aggirarli. Due macigni che pesano sul futuro dell’ex caserma Trieste, che il 30 giugno dell’anno scorso è diventata un bene culturale tutelato. La Soprintendenza ha messo un vincolo per proteggere la foresta urbana nel cuore della città. Sarà quasi impossibile realizzare il Piano per la riorganizzazione degli uffici della Regione, proprietaria dei terreni dal 1973, che prevedeva la costruzione di un edificio dotato di una sala stampa, un auditorium e vari spazi per i dipendenti. Non è tutto, la controversia con gli eredi dei proprietari che vogliono rientrare in possesso dei terreni espropriati dallo Stato e poi passati alla Regione è solo al primo grado di giudizio (favorevole alla Regione).

Vicenda intricata anche quella dell’ex casa del comandante dell’Aeronautica di Monte Urpinu. Nelle intenzioni regionali quella villa, valutata quasi 6 milioni di euro, sarebbe dovuta essere ceduta (con l’ex Isola di Porto Cervo) alla società Tepor in cambio di uffici a Santa Gilla. La giunta bocciò l’operazione e ora le carte sono sul tavolo di un giudice.

RIPRODUZIONE RISERVATA