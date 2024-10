La scena è di quelle pessime e già viste in passato. Intorno ai contenitori degli indumenti usati si creano vere discariche a cielo aperto: bustoni ma anche vecchi abiti buttati alla rinfusa come accade in viale Repubblica (foto Chergia). Qui, a pochi metri dai giochi per bambini, qualcuno ha abbandonato le buste piene di abiti e rifiuti vari che finora nessuno ha pensato di rimuovere.

RIPRODUZIONE RISERVATA