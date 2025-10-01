VaiOnline
Arcipelago dei Futuri.
02 ottobre 2025 alle 00:25

Contemporanea, chiamata alle arti 

Dedicato a creativi e amministratori (ma non solo) dal 24 al 26 a Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è tempo sino a domenica per partecipare a Contemporanea 2025 – Arcipelago dei Futuri una costola di AR/S – Arte Condivisa, un evento in tre giornate rivolto a comunità creative, artiste e artisti, amministratrici e amministratori, operatrici e operatori culturali, startup e innovatori sociali, che si terrà dal 24 al 26 ottobre a Cagliari alla Manifattura di viale Regina Margherita.

Lo spirito

Diretta da Franco Carta della Fondazione di Sardegna, Contemporanea arriva alla sua quarta edizione e si trasforma con il progetto ideato e curato da Cristiana Collu, con la partecipazione di Maura Gancitano, Andrea Colamedici e Tlon. Il progetto invita a immaginare insieme nuovi modi di abitare il futuro, attraverso l’incontro tra arte, intelligenza artificiale, cultura, ecologia, educazione. Tre giorni di lectio e conversazioni, workshop e laboratori, attività e momenti conviviali con l’obiettivo di crivere un Manifesto delle Comunità del Futuro. «Abitiamo un tempo stratificato, dove passato, presente e futuro si intrecciano: speranze oscillanti e intermittenti, poche certezze, molti interrogativi», spiega Cristiana Collu, direttrice della Fondazione Querini Stampalia di Venezia e già alla guida del Man di Nuoro, del Mart di Trento e Rovereto, dell’Isre e della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma. «La prima prerogativa è trasformare questa incertezza in un potente generatore di alternative. Perché, sebbene il futuro appaia compromesso, resta ancora il territorio del progetto: di chi abita la Terra e continua a immaginare mondi possibili. Vivere il nostro tempo significa accettare e accogliere la complessità, coltivare la visione con slancio, riconoscere nel frammento la potenza di un arcipelago interconnesso dove trovare soluzioni e salvare l’utilità dell’inutile che ci riconduce all’essenziale, per non essere più “troppo umani”, ma semplicemente umani».

Ospiti e programma

Il programma prevede interventi, dialoghi e pratiche che attraversano discipline diverse. Michelangelo Pistoletto, in dialogo con Cristiana Collu aprirà una riflessione sull’arte come gesto rigenerativo. Maura Gancitano e Andrea Colamedici esploreranno la creatività come infrastruttura del futuro. L’ambasciatore Umberto Vattani, il rettore dell’Università Iuav di Venezia Benno Albrecht, l’economista culturale Stefano Monti e l’architetta Izaskun Chinchilla parteciperanno al panel “Architetture di resilienza”: città che imparano dai territori. I laboratori rappresentano il cuore operativo del progetto: momenti critici e generativi in cui le intuizioni si trasformano in strumenti, mappe, pratiche collettive. Sono a cura di Andrea Colamedici e Luna Bianchi, che condurranno un’introduzione all’intelligenza artificiale generativa nonché di Francesco D’Isa, Gancitano e Giulia Boero che guideranno una riflessione sull’immaginazione computazionale e sull’estetica degli algoritmi. Infine Gancitano e Colamedici guideranno il laboratorio finale in cui restituire quanto emerso nei giorni precedenti in forma di visione condivisa. A spostare il baricentro verso una dimensione radicale e sperimentale sarà Martí Guixé, con “Tactical Food Flux”, un intervento che reinventa il cibo come infrastruttura sociale e dispositivo di scambio. Sabato si chiuderà con un momento performativo aperto al pubblico e articolato in due tempi: una lettura poetica di Giorgiomaria Cornelio, seguita dal concerto di Gavino Murgia.

Come partecipare

La candidatura è gratuita e si rivolge a chi lavora sul territorio con una visione del futuro condivisa, ma anche personale, sviluppa progetti capaci di generare trasformazioni sociali e culturali, desidera confrontarsi, approfondire e acquisire nuovi strumenti per comunicare, progettare e collaborare in rete. Per candidarsi è necessario compilare un modulo e raccontare un’idea o un progetto – da realizzare o già realizzato – e legato al proprio territorio o alla propria comunità, che metta in dialogo arti, creatività, problem solving e intelligenze artificiali. Ogni candidatura (da fare sul sito contemporaneatalks.it) può includere una presentazione, un video o materiali visivi (come bozze, disegni, mappe o moodboard) e una breve descrizione del progetto.Saranno selezionati un massimo di cento partecipanti. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 