Contemporanea, chiamata alle arti 

C’è tempo sino a domenica per partecipare a Contemporanea 2025 – Arcipelago dei Futuri una costola di AR/S – Arte Condivisa, un evento in tre giornate rivolto a comunità creative, artiste e artisti, amministratrici e amministratori, operatrici e operatori culturali, startup e innovatori sociali, che si terrà dal 24 al 26 ottobre a Cagliari alla Manifattura di viale Regina Margherita.

Lo spirito

Diretta da Franco Carta della Fondazione di Sardegna, Contemporanea arriva alla sua quarta edizione e si trasforma con il progetto ideato e curato da Cristiana Collu, con la partecipazione di Maura Gancitano, Andrea Colamedici e Tlon. Il progetto invita a immaginare insieme nuovi modi di abitare il futuro, attraverso l’incontro tra arte, intelligenza artificiale, cultura, ecologia, educazione. Tre giorni di lectio e conversazioni, workshop e laboratori, attività e momenti conviviali con l’obiettivo di crivere un Manifesto delle Comunità del Futuro. «Abitiamo un tempo stratificato, dove passato, presente e futuro si intrecciano: speranze oscillanti e intermittenti, poche certezze, molti interrogativi», spiega Cristiana Collu, direttrice della Fondazione Querini Stampalia di Venezia e già alla guida del Man di Nuoro, del Mart di Trento e Rovereto, dell’Isre e della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma. «La prima prerogativa è trasformare questa incertezza in un potente generatore di alternative. Perché, sebbene il futuro appaia compromesso, resta ancora il territorio del progetto: di chi abita la Terra e continua a immaginare mondi possibili. Vivere il nostro tempo significa accettare e accogliere la complessità, coltivare la visione con slancio, riconoscere nel frammento la potenza di un arcipelago interconnesso dove trovare soluzioni e salvare l’utilità dell’inutile che ci riconduce all’essenziale, per non essere più “troppo umani”, ma semplicemente umani».

Ospiti e programma

Il programma prevede interventi, dialoghi e pratiche che attraversano discipline diverse. Michelangelo Pistoletto, in dialogo con Cristiana Collu aprirà una riflessione sull’arte come gesto rigenerativo. Maura Gancitano e Andrea Colamedici esploreranno la creatività come infrastruttura del futuro. L’ambasciatore Umberto Vattani, il rettore dell’Università Iuav di Venezia Benno Albrecht, l’economista culturale Stefano Monti e l’architetta Izaskun Chinchilla parteciperanno al panel “Architetture di resilienza”: città che imparano dai territori. I laboratori rappresentano il cuore operativo del progetto: momenti critici e generativi in cui le intuizioni si trasformano in strumenti, mappe, pratiche collettive. Sono a cura di Andrea Colamedici e Luna Bianchi, che condurranno un’introduzione all’intelligenza artificiale generativa nonché di Francesco D’Isa, Gancitano e Giulia Boero che guideranno una riflessione sull’immaginazione computazionale e sull’estetica degli algoritmi. Infine Gancitano e Colamedici guideranno il laboratorio finale in cui restituire quanto emerso nei giorni precedenti in forma di visione condivisa. A spostare il baricentro verso una dimensione radicale e sperimentale sarà Martí Guixé, con “Tactical Food Flux”, un intervento che reinventa il cibo come infrastruttura sociale e dispositivo di scambio. Sabato si chiuderà con un momento performativo aperto al pubblico e articolato in due tempi: una lettura poetica di Giorgiomaria Cornelio, seguita dal concerto di Gavino Murgia.

Come partecipare

La candidatura è gratuita e si rivolge a chi lavora sul territorio con una visione del futuro condivisa, ma anche personale, sviluppa progetti capaci di generare trasformazioni sociali e culturali, desidera confrontarsi, approfondire e acquisire nuovi strumenti per comunicare, progettare e collaborare in rete. Per candidarsi è necessario compilare un modulo e raccontare un’idea o un progetto – da realizzare o già realizzato – e legato al proprio territorio o alla propria comunità, che metta in dialogo arti, creatività, problem solving e intelligenze artificiali. Ogni candidatura (da fare sul sito contemporaneatalks.it) può includere una presentazione, un video o materiali visivi (come bozze, disegni, mappe o moodboard) e una breve descrizione del progetto.Saranno selezionati un massimo di cento partecipanti. (red. cult.)

