Conte vuole allungare: le milanesi sul suo cammino 

Roma. Prove tecniche di leadership del Napoli, che ha un mini vantaggio prima delle cinque gare tra una sosta e l’altra per le nazionali, mentre le sue avversarie avranno l’aggravio di due turni di Champions. Il calendario pone però seri ostacoli alla capolista, non trascurabili quelli dell’Inter, poco più leggero il cammino della Juve. A incrementare la loro classifica potranno essere Lazio, Atalanta e Fiorentina. Sette le sfide più importanti, tre riguarderanno le prime due in classifica: all’8ª giornata Juve-Lazio e Roma-Inter; 9ª Inter-Juve e Fiorentina-Roma; 10ª Milan-Napoli; 11ª Napoli-Atalanta, 12ª Inter-Napoli.

Conte dunque può incrementare la fuga nei primi due impegni, poi testerà la consistenza del gruppo in un duro trittico con due sortite a San Siro: giocherà a Empoli (20/10), col Lecce in casa (26/10), a Milano contro il Milan (29/10), al Maradona contro l’Atalanta (3/11) e infine al Meazza con l’Inter il 10 ottobre. L’inter dovrà affrontare Roma e Juventus, oltre all’Arsenal in Champions. Anche per la Juventus di Thiago Motta, ripresa difficile con Lazio e Inter, poi calendario in discesa anche in Champions con Stoccarda e Lilla. Fonseca può ritrovare il sorriso con un calendario favorevole al Milan. Bologna e Napoli sul suo cammino, ma deve anche raddrizzare la Champions con Bruges e il Real di Ancelotti.

