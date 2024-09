Conte sulla Liguria: «Sostegno a Orlando» Schlein: passo avanti 

In Liguria la coalizione di centrosinistra ha trovato il punto di sintesi in Andrea Orlando sulla candidatura alla presidenza della Regione in vista del voto di ottobre. Il passo indietro del candidato pentastellato Luca Pirondini e le parole di Giuseppe Conte hanno spianato la strada all’accordo elettorale. Tanto da far dire a Elly Schlein: «Sono felice delle dichiarazioni di M5S, è un passo avanti significativo». La leader Pd lo dice arrivando alla festa dell’Unità delle Marche a Pesaro. Solo un paio d’ore prima Conte aveva sciolto le riserve, facendo così uscire dallo stallo l’accordo per la candidatura dell’ex ministro. «Una decisione importante», commenta Orlando, consapevole che, «ci sono ancora nodi da sciogliere». Schlein incassa e prosegue il suo tour alle feste dell’Unità. A Pesaro non pronuncia mai il nome di Matteo Renzi, che nei giorni scorsi aveva invocato per il centrosinistra un accordo ampio proprio da Pesaro, ma la segretaria dem fa sapere che, «continua il confronto anche con le altre forze politiche che vorranno costruire una coalizione competitiva e vincente per la Liguria, come abbiamo fatto per l’Emilia Romagna e per l’Umbria».

Dalle parti di Iv ufficialmente si sceglie il silenzio, anche se fonti sottolineano che, come si lavora per l’unità del centrosinistra a livello nazionale, così deve essere per le regioni. Italia viva attenderebbe la formalizzazione della richiesta di uscire dalla giunta Bucci, ma anche che lo stesso principio sia applicato a tutte le forze dell’alleanza. Insomma, si chiede un metodo condiviso per tutti. Plaude Avs che ricorda come abbiano sempre, «sostenuto la candidatura di Andrea Orlando». Elly Schlein continua la sua battaglia «testardamente unitaria». Prima di lasciare la festa la stretta di mano con Massimo D’Alema, a Pesaro per ricordare Enrico Berlinguer. Tra la folla c’è stato anche chi ha invitato D’Alema a dare dei consigli a Schlein; lui ha risposto con un «per l’amor del cielo».

