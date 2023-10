Conte: «Sinergia forte con il centrosinistra» L’Udc sostiene Solinas 

Gli schieramenti si avvicinano al punto di equilibrio. La giornata di ieri ha registrato due tappe significative verso la sintesi sui nomi dei candidati alla presidenza della Regione: le parole del leader M5S Giuseppe Conte sulla «sinergia importante con il fronte progressista»; la visita a Cagliari – con tanto di incontro a Villa Devoto con Christian Solinas – del segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa.

«Ad oggi, su un lavoro di mesi su temi e progetti, possiamo dire di aver trovato una sinergia importante in Sardegna, non solo con il Pd ma con un fronte progressista deciso a dare una alternativa al fallimentare governo a guida Solinas», ha detto Conte in un’intervista all’Huffington Post. Il faro sono sempre i temi e il progetto politico, prima di qualsiasi nome». In realtà le trattative, come è noto, convergono sulla deputata del M5S Alessandra Todde. Si tratta, tuttavia, di indiscrezioni mai dichiarate apertamente. La direzione regionale del Pd in programma martedì potrebbe essere l’occasione per dire le cose come stanno. All’ordine del giorno c’è un generico “elezioni regionali”. Già nella relazione iniziale il segretario Piero Comandini farà un riepilogo delle puntate precedenti: le riunioni del tavolo del campo largo, la decisione di non ricorrere alle primarie. All’incontro, in ogni caso, i dirigenti del partito si presenteranno dopo aver fatto sintesi nelle rispettive correnti di appartenenza. Non è da escludere, poi, una coda del dibattito sulle primarie, anche perché – a dispetto delle decisioni già condivise dal tavolo – c’è chi continua a invocarle assicurando, in caso di mancata celebrazione, la propria discesa in campo.

I convegni

La direzione si terrà a pochi giorni dai due convegni d’area previsti oggi alla stessa ora. Il primo, organizzato dal senatore Marco Meloni, si intitola “Un anno per la Sardegna” ed è in programma alle 17.30 al Lazzeretto Sant’Elia a Cagliari. Interverranno gli altri democratici Carla Bassu, Francesco Boccia, Comandini, Silvio Lai, Beatrice Lorenzin, Antonio Nicita e la M5S Alessandra Todde. L’altro – presso l’Auditorium di palazzo Cis, sempre alle 17.30 – sarà dedicato alla sanità, con la partecipazione di Renato Soru e Nerina Dirindin.

Sul fronte del centrodestra, nella battaglia per la candidatura la visita di Cesa segna un punto a favore del presidente uscente Christian Solinas. «Noi abbiamo sostenuto Solinas e continueremo a farlo», ha dichiarato prima del vertice con il coordinatore regionale dell’Udc Andrea Biancareddu e i consiglieri regionali, «c’è una discussione che non riguarda solo la Sardegna ma tutte le regioni in cui si voterà nel 2024. Si cerca la quadra e per ora Solinas non è in discussione». Poi, nel pomeriggio, una visita a Villa Devoto, sede della presidenza della Giunta, e la stretta di mano proprio con il segretario sardista che ha parlato di «incontro tra amici di vecchia data».

Di certo, se l’intenzione di Cesa era spingere i suoi verso il grande centro capitanato da Sardegna al Centro 20Venti, le immagini di ieri raccontano un’altra storia. Quella di un Udc al limite disposto, nella preparazione delle liste, ad apparentamenti anche con forze di livello nazionale come la Lega. Quanto alle voci di un commissariamento di Biancareddu, Cesa l’ha smentito: «Oggi sono a Cagliari, ma sarò in Abruzzo lunedì e in Basilicata il 3 e 4 novembre», ha ricordato, «nell’Isola vogliamo onorare il lavoro straordinario di fatto da Giorgio Oppi, attraverso la formazione di una lista fatta da persone autorevoli». E Biancareddu: «Io commissariato? Solo voci di corridoio, e la presenza di Cesa oggi a Cagliari rafforza un principio di unità e solidità».

La polemica

Il vertice si è tenuto nella sede dell’assessorato all’Istruzione guidato proprio dal segretario regionale dell’Udc. Cosa che ha fatto indignare il capogruppo Dem in Consiglio regionale Gianfranco Ganau: «Trovo scandaloso che un’iniziativa di partito si svolga all’interno di un assessorato regionale, tra l’altro alla presenza del dg della Asl più grande della Sardegna (Marcello Tidore ndr.).

