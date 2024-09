Conte: «Siamo pronti a sporcarci le mani» 

Napoli. «Sento grande pressione e responsabilità, avendo vinto in passato si aspetta sempre quello da me. Lo dicevano anche alla mia firma, quando mancava al Napoli mezza squadra. È una pressione cui non mi sottraggo, sapendo che dobbiamo crescere». È netto e determinato Antonio Conte, che guardando alla trasferta di Cagliari finalmente si dice soddisfatto della rosa completa. «L'importante - spiega chiaramente - è che non ci siano giocatori che pensano di giocare sicuro. Non dobbiamo ragionare da provinciali, ma da club che ha voglia e ambizione di competere per qualcosa di importante».

Lukaku c’è

Il tecnico del Napoli apre le porte della nuova era del club azzurro dopo i primi 20 anni di De Laurentiis. Un presidente che «ha preso la squadra in C - ha detto Conte - e l'ha portata a livello importante e investe per una squadra che abbiamo ricostruito, visto un mercato in cui sono arrivati sette giocatori e ne sono partiti tredici. E sta anche lavorando sugli impianti». Il gruppo c'è, Conte ci sta lavorando per inserire velocemente i nuovi e vede segnali positivi a cominciare da Lukaku: «In questa sosta per le nazionali Romelu ha lavorato per entrare a pieni giri a livello fisico e tattico nel Napoli. C'è stato grande impegno da parte sua. Da McTominay e Gilmour ho ricevuto ottime impressioni, sono due ragazzi seri. Li conosco dalla mia esperienza di Premier League da avversari, sono due che alzano il livello e portano una competizione a centrocampo. Questa deve essere la nostra strada: cercare nel tempo di creare una rosa competitiva all'interno. Lo stesso vale per Neres che ha fatto due spezzoni di partite e ha dato un grosso contributo, ora mi aspetto di vederlo entrare quanto prima nella nostra idea, sapendo che c'è una fase offensiva e difensiva».

L’atteggiamento

«A Cagliari ci aspetta - spiega Conte - un avversario tosto. Dobbiamo sporcarci anche le mani, perché ci sono partite in cui devi pareggiare l'intensità e la cattiveria agonistica. Oggi sappiamo pensare che essere molto belli in campo spesso porta a problemi. Stiamo lavorando su questo, pensando che 48 gol subiti l'anno scorso sono arrivati anche perché non ci si sporcava le mani in certe situazioni». A Cagliari il tecnico vuole la grinta e non guarda al match successivo con la Juventus: «Pensiamo al Cagliari - conclude - al Napoli mancano tre vittorie di fila da un anno e mezzo. Le vogliamo correndo sulla nostra strada, senza guardarci intorno».

RIPRODUZIONE RISERVATA