conte ritrova il napoli 

Napoli 3

Bologna 0

Napoli (3-4-2-1) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (31' st Spinazzola), Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano (43' st David Neres), Kvaratskhelia ; Raspadori (38' st Simeone). In panchina Contini, Caprile, Juan Jesus, Marin, Mezzoni, Gaetano, Coli Saco, Iaccarino, Cheddira, Zerbin, Ngonge. Allenatore Conte.

Bologna (4-3-3) : Skorupski; Posch, Beukema, Erlic (18' pt Lucumì), Lykogiannis (17' st Miranda); Freuler, Aebischer (35' st Fabbian), Moro; Orsolini (17' st Odgaard), Ndoye (17' st Karlsson), Castro. In panchina Bagnolini, Ravaglia, De Silvestri, Holm, Corazza, Ilic, Urbanski, Byar, Pobega, Dallinga. Allenatore Italiano.

Arbitro : Pairetto di Torino.

Reti : nel pt 47' Di Lorenzo; nel st 30' Kvaratskhelia, 49' Simeone.

Note: ammoniti Mazzocchi, Posch, Rrahmani, Lucumì.

NAPOLI. Prima vittoria del Napoli di Conte che in attesa dell'inserimento dei nuovi acquisti - Lukaku prima di tutti - supera il Bologna per 3-0, riscattandosi dopo la disfatta di Verona nella giornata di esordio. La strada del successo per gli azzurri viene spianata da un gol di Di Lorenzo nel recupero del primo tempo ma il vero mattatore della serata è Kvaratskhelia , autore di un assist e un gol e soprattutto di una prova estremamente convincente. Il sigillo finale sul risultato è di Simeone grazie a un assist fornito dal nuovo acquisto Neres il quale riesce a essere decisivo pur avendo giocato soltanto per otto minuti. Pian piano Conte sembra riuscire a trasferire alla squadra la sua grinta, la sua forza morale e gli effetti sul campo di vedono.

La partita

Nel primo tempo la squadra di Conte va vicina al gol in diverse circostanze con Politano e con Kvaratskhelia che colpisce l'incrocio dei pali con un colpo di testa. Al 47' è proprio il georgiano a servire a Di Lorenzo in pallone che il capitano aggancia con il destro e scaraventa in rete con il sinistro. Nella ripresa il Bologna cerca di essere ancor più aggressivo ma gli azzurri reagiscono a loro volta con vigore e al 30' trovano il gol del raddoppio. Fa tutto Kvaratskhelia il quale parte dal centrocampo, arriva ai limiti dell'area di rigore e fa partire un tiro di sinistro che viene deviato da Beukema e spiazza Skorupski. Il terzo gol arriva a due minuti dalla fine. È ancora Kvaratskelia a servire Neres il quale si libera di Beukema e serve Simeone, la cui conclusione finisce in rete.

