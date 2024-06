Conte risponde a Grillo: «Non è lui che decide» 

Giuseppe Conte risponde a muso duro a Beppe Grillo che lo aveva attaccato e deriso, sia pure dietro la facciata di uno show tenuto sulle colline di Fiesole. L'ex premier, parlando con i cronisti alla Camera, precisa che «il destino del Movimento non è nella mani di Grillo», che si era ritenuto indispensabile per il movimento a differenza dell'attuale leader. Il futuro dei 5 stelle, «è nelle mani di un'intera comunità« che prenderà le sue decisioni «all'assemblea costituente del prossimo settembre», chiarisce demolendo la concezione del Movimento leaderistico e monolitico. E se il termometro degli umori tra i 5s segnala un'insofferenza prevalente per il limite dei due mandati, la posizione di Grillo è perentoria: occorre mantenere la regola aurea del Movimento. Sicuramente, la possibilità di una mediazione su questo tema rafforzerebbe la posizione di Conte nel movimento. Tant'è che da giorni si parlerebbe nei conciliaboli dei 5 stelle di un compromesso, conteggiando in modo differente esperienze parlamentari e locali per dare modo ad esempio a chi ha fatto per due volte il parlamentare di candidarsi a sindaco. Solo ipotesi, al momento, ma che potrebbero fare breccia nella base insieme alla leva di un maggior coinvolgimento nella sfera decisionale del partito.

