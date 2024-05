Conte: «Reddito di cittadinanza europeo» 

L’ultima volta è stato nell’Isola per festeggiare la vittoria di Alessandra Todde alle Regionali. Oggi Giuseppe Conte sarà in mattinata a Sassari e di pomeriggio a Cagliari (alle 18 al Teatro Doglio) per dire ai sardi che l’8 e il 9 giugno bisogna votare M5S perché «in Europa serve un grande momento di rottura: stiamo passando dalla transizione ecologica alla transizione militare. Dobbiamo fermare tutto questo». Per riuscirci, «l’unica garanzia è avere tanti eurodeputati del M5S come Cinzia Pilo e Giuseppe Antoci, candidati nelle Isole».

Agli europarlamentari M5S chiederà di battersi per una direttiva europea sul reddito di cittadinanza, un obiettivo ambizioso.

«Un obiettivo che non ci spaventa, bisogna avere il coraggio di sognare e lottare per un’Europa più giusta, proprio come ho fatto quando in piena pandemia abbiamo portato a casa i soldi del Pnrr, quando nessuno ci credeva. Meloni ha fatto la guerra ai poveri anziché alla povertà e ci ha portato al record storico di povertà assoluta. L’Istat ha certificato che nel triennio 2020/2022 il RdC ha tirato fuori dalla povertà oltre 1,3 milioni di famiglie. La Meloni si vanta di essere “una del popolo”, ma per il popolo cosa ha fatto? Ha cancellato il RdC e non ha voluto introdurre il salario minimo. La conseguenza è che nel 2023 5,7 milioni di individui, di cui 1,3 milioni minori, erano in stato di totale indigenza. Ricordo che oggi quattro giovani su dieci guadagnano meno di 9 euro l’ora. Non possiamo restare a guardare, portiamo il Reddito di cittadinanza in Europa per dare risposte a chi viene colpito dai tagli del Governo. Portiamo avanti anche un'idea nuova di lavoro: salario minimo per alzare gli stipendi a quasi 4 milioni di lavoratori, riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore a parità di retribuzione per ampliare il tempo da dedicare a vita, famiglia e affetti».

Chiederà di battersi in Europa anche perché la Sardegna abbia una continuità territoriale aerea efficiente?

«È per noi un tema centrale. Quando si parla di coesione, si intende garantire l’eguaglianza di trattamento per tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivano. Ci siamo battuti per inserire l’insularità in Costituzione, perché chiaramente vivere in un’isola genera un aggravio di costi, e ora ci vogliamo battere per tutelare la Sardegna anche in Europa. Per questo una rappresentanza sarda qualificata sarà indispensabile per raggiungere questi risultati e tutelare i cittadini».

Quali sono gli altri temi centrali?

«Serve un grande momento di rottura in Europa. Siamo ad un bivio e gli elettori sono chiamati a scegliere: se passare dalle armi a oltranza, che ci stanno portando dritti alla Terza Guerra Mondiale, ai negoziati di pace; dai nuovi tagli imposti da Bruxelles, e approvati dal governo Meloni, a nuovi investimenti in sanità e ambiente; dai bustoni di mazzette del Qatargate a una lotta intransigente alla corruzione».

Ha deciso di non candidarsi, ma il suo nome avrebbe potuto “acchiappare” tanti voti per il Movimento. Invece ha scelto un’altra strategia: perché?

«Avremmo potuto mettere il mio nome sulla scheda e forse ne avremmo tratto un vantaggio, ma questo significava prendere in giro i cittadini, come hanno fatto gli altri leader. Perché se metti il tuo nome sulla scheda, ma sai già che non andrai mai a Bruxelles, allora questo è un imbroglio. E avremmo anche potuto imbarcare nelle liste nomi acchiappavoti senza chiederci in base a quali interessi e dinamiche prendono quei voti. Noi però queste cose non le facciamo. Il nostro obiettivo è cambiare e migliorare la politica. Anche quando questo ha un costo».

Ha detto che il modello von Der Leyen è infiacchito, e che è arrivato il momento di rilanciare: in che modo?

«Siamo stati decisivi in Europa spingendo il piano per la transizione energetica ed ecologica, creando l'opportunità dei 209 miliardi del Pnrr, portati a casa non da un algoritmo - come oggi qualcuno vorrebbe far credere - ma dal sottoscritto. In questa fase finale però sono molto deluso, perché l'Italia non conta più e stiamo passando dalla transizione ecologica alla transizione militare. Dobbiamo fermare tutto questo».

Primo mese e mezzo di Giunta Todde: può fare un primo bilancio?

«Non sono io a dover fare un bilancio, ma sentendo i cittadini mi sembra evidente che il cambiamento si stia percependo. In 45 giorni la Giunta guidata da Alessandra ha approvato decine e decine di delibere, ha riportato trasparenza e chiarezza, sta mettendo mano alla Sanità dopo che la destra ha lasciato macerie danneggiando i sardi, ha messo mano all’edilizia pubblica, ha rimesso i giovani e il lavoro al centro dell’agenda politica. Ed è solo l’inizio di un cambiamento che chiaramente chiederà del tempo, ma che dimostrerà la capacità e la competenza di Alessandra e del M5S».

La Sardegna è l’unico contesto in cui l’alleanza M5S-Pd funziona. Perché altrove è così difficile tenere unito il Campo largo?

«In Sardegna si è lavorato ad un programma condiviso e solo in un secondo momento abbiamo individuato Alessandra Todde come migliore candidata capace di interpretare questo programma. Il nostro metodo è sempre stato e resta questo: non si va insieme solo per gestire il potere, ma sulla base di temi e obiettivi condivisi su cui lavorare insieme».

Cosa pensa della vicenda del redditometro?

«Sono stati costretti ad una disastrosa retromarcia. Ma i fatti parlano chiaro: Meloni ha preparato questo decreto e dopo essere stata travolta dalle polemiche, lo ha ritirato. Con l'inflazione sono aumentate tutte le spese per i cittadini, anche le spese alimentari e le bollette, e loro nel redditometro hanno messo anche bollette e spese alimentari. Sono dei dilettanti allo sbaraglio».

Il caso Toti: il governatore della Liguria deve dimettersi? Se sì, Perché?

«L’inchiesta deve fare il suo corso e Toti ha il diritto di difendersi. Ma c’è una questione di opportunità politica che emerge di fronte a questi fatti. Un presidente di Regione ai domiciliari come può rimanere al suo posto? Come può governare per il bene dei suoi cittadini? Le istituzione vanno preservate. Le tante inchieste che stanno emergendo in questi mesi, da nord a sud, sono una ferita della nostra democrazia e la politica, invece di attaccare la magistratura, dovrebbe avere uno scatto di dignità e trovare al proprio interno gli anticorpi contro la corruzione. Altrimenti i cittadini continueranno a credere che i partiti sono tutti uguali e continueranno a disertare le urne. È invece cruciale che ognuno di noi vada a votare per non lasciare che siano gli altri a decidere per noi».

Il Superbonus ha rovinato i conti dello Stato? Col senno di poi organizzerebbe questa misura diversamente? E cosa pensa del decreto Salva-casa?

«Il Superbonus è stato un grande volano dell’economia e i suoi benefici sono evidenti. Oggi però la maggioranza lo sta usando come capro espiatorio per coprire i propri fallimenti. Oggi Giorgetti dice che chi difendeva il Superbonus ora un po' si vergogna, forse si riferisce al suo partito, la Lega, a Salvini e alla sua presidente Meloni che volevano estendere il Superbonus al 2025. E forse si riferisce anche a se stesso, visto che lo gestisce da 3 anni, prima quando era ministro allo Sviluppo Economico e ora all’Economia, mentre io ho gestito la misura solo qualche mese».

