Conte recupera Gutiérrez per il Cagliari 

Corsa contro il tempo per il Napoli per chiudere l'arrivo di Rasmus Højlund ed Eljif Elmas prima della partita di domani sera contro il Cagliari, in modo da renderli già convocabili. Le due trattative si sono concluse nel tardo pomeriggio di ieri, sistemando gli ultimi dettagli: la società ha però pochissimo tempo per poterli registrare ed è tutt'altro che scontato che riesca a far svolgere le visite mediche e firmare i contratti nelle prossime ore. Più facile, considerato che il mercato è aperto fino alle 20 di lunedì, che l'esordio (per Elmas sarebbe il secondo, avendo già giocato in azzurro dal 2019 al 2024) sia rimandato alla partita in casa della Fiorentina dopo la sosta, sabato 13 settembre alle 20.45. Per Højlund raggiunto un accordo in prestito con obbligo di riscatto condizionato (il Manchester United ha preteso che fosse con un requisito pressoché scontato da raggiungere, ossia la qualificazione alla prossima Champions League, senza inserire un numero minimo di presenze) a 45 milioni complessivi, per Elmas attorno a 17 milioni fra prestito oneroso e diritto di riscatto (arriva dal Lipsia, che aveva chiesto 500.000 euro in più di bonus da aggiungere ai 2 milioni del prestito).

La vigilia

Oggi il Napoli svolgerà la rifinitura, con Antonio Conte che parlerà in conferenza stampa alle 14.30. Ieri gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina a Castel Volturno, effettuando lavoro tecnico tattico ed esercizi finalizzati alla velocità. Dovrebbe essere inserito tra i convocati il difensore spagnolo Miguel Gutiérrez, che ha smaltito un problema alla caviglia riportato quando era ancora al Girona. Curiosità a partire dalla partita di domani: cambia la gestione dell'intrattenimento, che il Napoli ha affidato alla società Golden Boys di Geolier salutando lo storico speaker Daniele “Decibel” Bellini.

In coppa

Il sorteggio di ieri sera della fase campionato di Champions League ha stabilito che il Napoli giocherà in casa contro Chelsea, Eintracht Francoforte, Sporting Cp e Qarabağ, mentre sarà in trasferta con Manchester City, Benfica, Psv Eindhoven e Copenaghen. Domani è previsto il calendario con le date e gli orari delle partite: sarà una delle sfide aggiuntive della stagione dei partenopei rispetto alla scorsa stagione, dove non avevano mai avuto il doppio impegno.

