Conte prepara la rincorsa all’Inter 

Napoli. La chance ghiotta di poter andare a un punto dall’Inter, ma anche la consapevolezza di essere attesi da un impegno durissimo, in casa di quel Bologna quarto in classifica e reduce da sei vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. È così che il Napoli sta vivendo la vigilia del match contro la squadra di Italiano in piena lotta per un posto in Champions. È una sfida durissima quella che il destino ha voluto per la squadra di Conte come un esame: vincere a Bologna significa davvero avere le qualità per provare a vincere lo scudetto nello sprint con i nerazzurri. Un sogno che oggi sarà sostenuto da oltre 5.000 tifosi azzurri che riempiranno il settore ospiti del Dall’Ara.

Il tecnico azzurro, squalificato, stasera non sarà sulla panchina su cui siederà il suo vice Cristian Stellini. Tutti a disposizione, invece, i calciatori. Conte dovrebbe riproporre il suo 4-3-3, con un solo dubbio a centrocampo dove Lobotka e McTominay daranno geometrie e inserimenti, copertura e aperture di gioco, ma dove va scelto il terzo protagonista per il quale è sprint a due tra Anguissa e Gilmour. Il centrocampista camerunense ha voglia di tornare protagonista, spezzando la velocità della partenza delle azioni del Bologna e infilandosi nella difesa di Italiano, ma dall’altra parte c’è la doppia geometria di Gilmour che assieme a Lobotka ha dimostrato di riuscire a innescare bene l’attacco del Napoli oltre a garantire la necessaria copertura dai centrocampisti avversari. Conte riflette e deciderà oggi, mentre per il resto la squadra è già disegnata con Olivera e Di Lorenzo esterni di una linea a 4 dove Rrhamani e Buongiorno sono colonne di un reparto che ha preso finora 24 gol in 30 partite, una delle migliori difese tra i vari campionati europei assieme a quelle di Arsenal e Atletico Madrid.

Testa e muscoli pronti li ha Lukaku, giunto a quota 11 gol nel match contro il Milan e che a Bologna vuole riprendere il ritmo già dimostrato con la maglia dell’Inter contro i rossoblù, contro i quali nelle stagioni 2019/20 e 20/21 segnò 5 gol in quattro partite. All’andata il Napoli vinse 3-0 al Maradona, tre giorni prima di ufficializzare l’arrivo di Lukaku che ora ci sarà e ha fame di gol in vista dello sprint finale. In campo con voglia di assist e gol anche Neres, che vuole dimostrare di aver recuperato appieno il suo scatto dopo l’infortunio; mentre Politano, tornato al gol contro il Milan, è a caccia di conferme.

