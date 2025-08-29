Conte non si fida dei rossoblù 

Napoli. «Se penso al 23 maggio, il Cagliari non mi sembrava certo appagato. La vittoria dello scudetto siamo dovuti andare a prendercela subendo anche una pressione dagli avversari. Mi aspetto pertanto la giusta attenzione e la concentrazione che abbiamo messo in campo il 23 maggio». Ha tenuto a precisarlo due volte il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia del match di oggi contro il Cagliari, ricordando l'ultima gara dello scorso campionato con la vittoria per 2-0 che portò lo scudetto ai partenopei.

«Nella seconda di campionato», ha sottolineato Conte, «il Cagliari sappiamo che vuole confermare quanto di buono ha fatto nel pareggio contro la Fiorentina. Se pensassimo di essere un Napoli che vince solo per lo scudetto che abbiamo sulla maglia sarebbe un grave errore. Se andiamo in campo con la giusta determinazione e cattiveria, invece, cerchiamo un'ottima prestazione per ottenere i tre punti».

«Si è già visto che sarà un campionato difficile, ci sarà un grande equilibrio e vedo 7-8 squadre molto attrezzate. Dovremo tutti battagliare», ha poi detto Conte. «Sarà una gioia per noi ritrovarsi dopo tre mesi in un “Maradona” pieno dopo aver vissuto l'ultima volta il momento di esaltazione per lo scudetto. Ora ci ritroviamo e dobbiamo avere la stessa voglia, determinazione e unità di intenti. Vale molto che il connubio tra tifoso e squadra continui ad esserci, loro sono il dodicesimo e il tredicesimo giocatore in campo, sarà un piacere per noi. Ma come si dice a Napoli “scurdammece 'o passat” anche se è bello ripartire con lo scudetto sulla maglia. Contro il Cagliari, insomma, serve grande unione e umiltà per superare l'ostacolo».

