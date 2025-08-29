VaiOnline
Serie A.
30 agosto 2025 alle 00:16

Conte non si fida dei rossoblù 

«Serve la giusta attenzione della gara scudetto del 23 maggio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Napoli. «Se penso al 23 maggio, il Cagliari non mi sembrava certo appagato. La vittoria dello scudetto siamo dovuti andare a prendercela subendo anche una pressione dagli avversari. Mi aspetto pertanto la giusta attenzione e la concentrazione che abbiamo messo in campo il 23 maggio». Ha tenuto a precisarlo due volte il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia del match di oggi contro il Cagliari, ricordando l'ultima gara dello scorso campionato con la vittoria per 2-0 che portò lo scudetto ai partenopei.

«Nella seconda di campionato», ha sottolineato Conte, «il Cagliari sappiamo che vuole confermare quanto di buono ha fatto nel pareggio contro la Fiorentina. Se pensassimo di essere un Napoli che vince solo per lo scudetto che abbiamo sulla maglia sarebbe un grave errore. Se andiamo in campo con la giusta determinazione e cattiveria, invece, cerchiamo un'ottima prestazione per ottenere i tre punti».

«Si è già visto che sarà un campionato difficile, ci sarà un grande equilibrio e vedo 7-8 squadre molto attrezzate. Dovremo tutti battagliare», ha poi detto Conte. «Sarà una gioia per noi ritrovarsi dopo tre mesi in un “Maradona” pieno dopo aver vissuto l'ultima volta il momento di esaltazione per lo scudetto. Ora ci ritroviamo e dobbiamo avere la stessa voglia, determinazione e unità di intenti. Vale molto che il connubio tra tifoso e squadra continui ad esserci, loro sono il dodicesimo e il tredicesimo giocatore in campo, sarà un piacere per noi. Ma come si dice a Napoli “scurdammece 'o passat” anche se è bello ripartire con lo scudetto sulla maglia. Contro il Cagliari, insomma, serve grande unione e umiltà per superare l'ostacolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 