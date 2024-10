Conte: «Nessuno può fermare la costituente» 

Giuseppe Conte tira dritto sulla costituente che potrebbe far cambiare pelle al M5s: il processo assembleare ha l'obiettivo di «ridare ossigeno al Movimento, rilanciare le nostre battaglie e dar vita a nuove proposte per il Paese», spiega l'ex premier. E sui rapporti, tesissimi nell'ultimo periodo con il garante, chiosa: «Ho sempre rispettato Grillo e il suo ruolo, ma nessuno, nemmeno lui, può impedire alla base di discutere e di confrontarsi, in nome di quel principio della partecipazione e della democrazia su cui è nato il Movimento». E ancora: «Saranno gli iscritti a decidere se e come modificare nome e simbolo».

La comunità pentastellata in questi giorni è impegnata nella seconda fase del processo costituente: quella del confronto deliberativo per discutere e approfondire i temi prioritari. Dalla sanità all'economia, dal lavoro al fisco, fino alla giustizia e alla pace, cavallo di battaglia del Movimento in politica estera. E poi il tasto dolente: i temi legati alla vita interna dei 5 stelle, all'organizzazione e alla struttura, con i nodi su limite del doppio mandato, nome e simbolo. Il percorso, infatti, sta portando non poco scompiglio nel Movimento, con uno scontro acceso fra Grillo e Conte. Ne sono seguiti scambi di lettere al vetriolo. L'assemblea finale si terrà il 23 e 24 novembre, fino a quella data i giochi restano aperti (e i colpi di scena non sono esclusi).

RIPRODUZIONE RISERVATA