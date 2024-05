Conte-Napoli, accordo vicino alla chiusura 

Entrano nel vivo le manovre di mercato, soprattutto in panchina. Il Barcellona dopo l'addio a Xavi ha ufficializzato l'arrivo di Hans Flick. Il tecnico tedesco ha firmato un contratto biennale, fino al 2026. In Inghilterra, è questione di ore per l'annuncio di Enzo Maresca al Chelsea: l'ex vice di Guardiola al City e attuale allenatore del Leicester (promosso in Premier) è vicinissimo alla chiusura. Intorno a Maresca ci sarà un progetto a lunga scadenza, almeno di sei anni.

In Italia

Praticamente fatta per Antonio Conte al Napoli. Restano alcuni dettagli da sistemare prima dell'annuncio, dettagli relativi anche alle garanzie tecniche chieste dall'allenatore salentino chiamato a risollevare i partenopei dopo l'annata disastrosa appena conclusasi, a cominciare dalle conferme del capitano Giovanni Di Lorenzo (in rotta con il club) e dell'attaccante georgiano Kvicha Kvaratskhelia (che reclama il rinnovo) e dalla garanzia per il sostituto di Victor Osimhen (vicinissimo al PSG per il dopo Mbappè), con Conte che avrebbe fatto il nome di Romelu Lukaku.

La Juventus si appresta ad abbracciare il suo nuovo allenatore Thiago Motta: si attende solo la firma dell'italo-brasiliano che arriverà la prossima settimana.

