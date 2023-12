Conte-Meloni, scontro sul Mes  

Giuseppe Conte considera il Mes il punto debole di Giorgia Meloni. E non vuole darle via di scampo, soprattutto dopo le «dolose menzogne smentite dagli atti parlamentari» che la premier gli ha lanciato alla Camera e al Senato la scorsa settimana. Per questo il deputato e leader di M5s ha chiesto al presidente Lorenzo Fontana la nomina di un Giurì d'onore che valuti le affermazioni della Meloni, secondo cui Conte, tre anni fa, ha dato il via libera al Meccanismo europeo di stabilità «contro il parere del Parlamento, senza dirlo agli italiani, con il favore delle tenebre».

Le frasi

Alla vigilia dell'ennesimo slittamento del voto sulla ratifica del Mes, il clima tra i pentastellati e Palazzo Chigi resta infiammato. Per il partito di Conte, è un’offensiva «premeditata», quella della Meloni che ha pure tirato fuori «il fax» inviato dall'allora ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, all’ambasciatore italiano a Bruxelles: se l'episodio non venisse censurato, ragionano gli M5s, si creerebbe il precedente di un presidente del Consiglio che usa la cassa di risonanza data dal suo ruolo per "bastonare" un avversario politico «anche ricorrendo a falsità».

M5S al contrattacco

Per «la gravità di questa urgenza», Conte ha preannunciato la sua mossa al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima di presentarsi in conferenza stampa spiegando la richiesta di un Giurì d'onore formalizzata poco prima a Fontana. Da regolamento, un deputato che nel corso di una discussione sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità può chiedere l’istituzione di una commissione d'indagine che giudichi la fondatezza dell'accusa. Secondo Conte «l'asimmetria di un Presidente del Consiglio rispetto a un deputato in carica rende ancor più necessario» l'intervento di Fontana «per compensare le gravissime ed infondate offese».

L’attesa

Fontana ha annunciato l’apertura di un’istruttoria che dovrebbe durare qualche giorno. Se ricorrono i presupposti, verranno nominati i commissari del Giurì d’onore che in genere in un mese scrivono una relazione, di cui Montecitorio prende atto. Per il momento dai meloniani non arrivano reazioni. Nel centrodestra si è esposto solo il vicepremier Antonio Tajani: «Siamo in campagna elettorale e Conte cerca sempre pretesti per andare sui giornali».

