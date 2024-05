Intervista a Giuseppe Conte, leader del M5S, oggi nell’Isola per un tour elettorale in vista dell’8 e 9 giugno che si chiuderà con una grande convention al Teatro Doglio di Cagliari: «Ci siamo battuti per l’Insularità in Costituzione, ora puntiamo a tutelare la Sardegna anche in Europa». E sulle prime settimane di Giunta Todde: «Alessandra ha riportato trasparenza e sta mettendo mano alla sanità dopo i disastri della destra».

a pagina 5