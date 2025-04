Conte: «In 100mila  contro il riarmo Siamo l’alternativa» 

Giuseppe Conte vince la sua scommessa: il corteo del M5S contro il riarmo europeo porta in piazza 100mila persone, secondo gli organizzatori, ed è la prima manifestazione di massa promossa con successo da un partito di opposizione dall'inizio della legislatura. Ma al di là dei numeri Conte è riuscito a imporre la propria egemonia sui contenuti, con il no al riarmo e il posizionamento su una linea «neutralista che sarà al centro dell’alternativa di governo» a Giorgia Meloni. Per quest'ultima poi, dice Conte, «è finita la farlocca luna di miele» con l'opinione pubblica che, stando anche ai sondaggi, è piuttosto fredda verso i nuovi orientamenti dell'Ue a favore del riarmo.

La Sardegna in forze

Già al momento di avvio del concentramento iniziale, le ore 13 in piazza Vittorio Emanuele, nel quartiere Esquilino della Capitale, si intuisce che i numeri saranno importanti.

In centinaia sono partiti ieri mattina anche dalla Sardegna, insieme alla presidente della Regione Alessandra Todde, per partecipare al corteo. Oltre alle bandiere del Movimento e a quelle della pace, i militanti hanno esposto anche uno striscione con scritto “Giù le mani da Alessandra Todde”, chiaro riferimento alle polemiche sul caso decadenza, con le opposizioni che più volte hanno chiesto le dimissioni della governatrice.

Lei è poi salita sul palco, ribadendo la posizione del Movimento contro le armi. «Il sistema ha attivato gli anticorpi, ma noi ci siamo, stiamo ridando coraggio a un popolo che lo aveva perso. Io ci sto mettendo l’anima: noi non ci faremo rubare la speranza».

I manifestanti

I partecipanti sono così numerosi che la testa del corteo deve già imboccare il primo tratto del percorso per consentire ai partecipanti di accodarsi in ordine. Quando la testa giunge al palco in via dei Fori imperiali, in prossimità di piazza Venezia, la coda ha appena mosso i primi passi. Alla fine Giuseppe Conte griderà dal palco felice «siamo 100mila», e probabilmente non avrà esagerato, visto che che i presenti riempiono il grande viale fino al Colosseo.

Conte ha sfilato alla testa, assieme a giovanissimi esponenti del M5S. Lungo il percorso la maggioranza dei presenti è costituita da persone mature, che magari 23 anni fa erano presenti alla grande manifestazione contro la guerra in Iraq. Il ponentino romano ha fatto distendere le numerose bandiere del Movimento presenti, così come quelle del Prc, quelle arcobaleno delle pace, i tricolore mischiati alle bandiere della Palestina. Assente il giallo-blu ucraino. Cartelli, striscioni e slogan hanno alternato ironia, come “Mettete i Meloni nei vostri cannoni” o “Daniela paga le tasse”, a contenuti che sottolineavano il messaggio di fondo della manifestazione: no a soldi per le armi, e sì al finanziamento di scuola, sanità, ricerca, occupazione. Oltre al popolo della pace, a intellettuali come il premio nobel Giorgio Parisi, ecco giungere i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i soli politici non pentastellati che hanno poi parlato dal palco; ma ecco anche una ampia delegazione del Pd, guidata dal capogruppo in Senato Francesco Boccia.

La sintesi della giornata, vista dal lato M5S, è sempre di Conte ma su X: «Oggi nasce una grande alternativa all'Italia del riarmo, dei tagli alla sanità, alla scuola, alle imprese. Li fermeremo. Tutti insieme. È solo l'inizio».

