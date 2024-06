Conte-Grillo, un’ora e mezzo di confronto sulle regole 

Un faccia a faccia da un’ora e mezza, serrato, sulla terrazza dell’hotel Forum con vista sui Fori Imperiali. Al termine, né Beppe Grillo né Giuseppe Conte proferiscono parola e neppure sorrisi in favore di telecamera. Di certo, si è trattato solamente di un primo appuntamento, a testimonianza del fatto che i nodi affrontati non sono stati sciolti.

Al centro del confronto, la selezione della classe dirigente e le regole della politica. Al riguardo, Grillo la propria posizione l'aveva già espressa qualche mese fa: «La regola del doppio mandato è uno dei motivi fondanti della nascita del Movimento, deve diventare legge di Stato». Conte, invece, ha messo sul tavolo proprio il malumore e il desiderio di cambiamento raccolto tra i parlamentari nell'assemblea congiunta dell’altro giorno. Dove la base aveva invocato un'inversione di rotta radicale sulle regole d'ingaggio, di cui lo stesso Grillo è garante.

La strada per trovare una sintesi nel Movimento appare lunga. E così Conte, arrivando all'incontro, consiglia ai cronisti di «non farsi troppi film» sulla cancellazione del limite dei due mandati. Tra i vertici del Movimento si ragiona già sull'obiettivo: affrontare la questione nell'assemblea costituente annunciata dallo stesso leader per il prossimo autunno. Ci saranno poi da analizzare i risultati deludenti alle urne dell’8 e 9 giugno. Per i Cinque Stelle il momento è delicato.

