Conte è tornato, ora al Napoli serve una sterzata 

Tornare uniti e mettere in campo la grinta e la squadra, non la rabbia o la voglia di mettersi in luce. È la strada che Antonio Conte ha indicato a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti del Napoli dopo alcuni giorni di permesso trascorsi dal tecnico a Torino con la famiglia per allontanare la rabbia e la delusione dopo il ko di Bologna. Un faccia a faccia coi giocatori presenti per riavviare il motore della squadra.

Nei giorni scorsi il presidente De Laurentiis lo ha appoggiato pubblicamente attraverso un post in cui faceva capire alla squadra che non saranno accettate ribellioni o il mancato ascolto di quel che dice la guida tecnica. In campionato i partenopei hanno perso già tre partite mentre lo scorso anno furono quattro in tutto, e con due pareggi e un ko nelle ultime tre gare sono scivolati al quarto posto. Un calo nel gioco, nel gruppo e nei risultati che impone un riavvio totale anche a fronte si numerosi infortuni ai principali giocatori: un problema per una formazione che scende in campo ogni tre giorni tra campionato e Champions. Conte deve continuamente inventarsi un nuovo 11 di base ascoltando l’infermeria. La rosa quest’anno è più ampia eppure è a stento sufficiente. L’ultimo a mancare è Anguissa, uno dei pochi che aveva continuato a brillare ma che in Nazionale si è procurato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra e tornerà in campo tra tre mesi, saltando anche la Coppa d’Africa.

Un ko che si unisce a quelli di Lukaku, De Bruyne e Meret. Si apre forse uno spazio per Elmas nel match contro l’Atalanta di sabato sera al Maradona in attesa che Gilmour, anche lui infortunato ma in recupero, possa tornare a giocare insieme a Lobotka e McTominay a centrocampo. In attacco Conte aspetta le condizioni di Hojlund, che ha saltato il primo match della Danimarca per un’influenza, e sta riflettendo su Neres, tra i migliori di questo periodo di stagione. Ieri il tecnico ha guidato la seduta con i giocatori rimasti a Napoli e i nazionali azzurri Di Lorenzo, Politano e Buongiorno ritrovando a Castel Volturno anche Lukaku, che continua ad allenarsi da solo per cercare di tornare in campo già a inizio dicembre. Nei prossimi giorni torneranno Lobotka, Rrahmani, McTominay, Hojlund, Lang e Olivera.

