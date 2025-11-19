Conte e il Napoli ripartono tra le difficoltà 

NAPOLI. Dopo la pausa per le n azionali, tra il sorriso di McTominay e l’amarezza di Hojlund, Antonio Conte aspetta tutti a Castel Volturno per parlare chiaro alla squadra, rimettendo insieme un gruppo che funzioni in campo e riporti il Napoli al livello da scudetto, un livello perso negli ultimi match. Una nuova coesione della squadra con giocatori che non pensino più a loro stessi ma all'armonia di un'orchestra che non suona più da quasi un mese, nei quali sono stati portati a casa due 0-0 e un ko a Bologna.

Conte vuole ritrovare il suo Napoli contro l'Atalanta in arrivo sabato al Maradona, in un match in cui deve ancora trovare una soluzione alla maledizione degli infortuni di questa stagione. Il nodo è a centrocampo dove Anguissa ha salutato tutti, infortunato per tre mesi e attualmente Elmas dovrebbe sostituirlo, in attesa che Gilmour ritrovi la forma dopo lo stop della scorsa settimana. Conte vuole il suo centrocampo vincente, che difende e attacca, con improvvise invenzioni vincenti. Con il lungo arrivederci a De Bruyne, è proprio McTominay l'uomo che il tecnico vuole rivedere al centro del gioco azzurro, per infilarsi al meglio nelle aree avversarie dopo i 12 gol segnati nello scorso campionato e trovando un perfetto dialogo davanti con Hojlund, visto un po' isolato davanti negli ultimi match. L'orchestra deve ricominciare a suonare insieme, come vuole il tecnico a cui il presidente De Laurentiis nei giorni scorsi sui social ha sottolineato la sua piena fiducia, lasciando per ora a lui la gestione del gruppo. E Conte lo farà, riunendo la squadra quando saranno tornati tutti e parlando chiaramente.

RIPRODUZIONE RISERVATA