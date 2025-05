Conte: «Dobbiamo finire il nostro lavoro» 

«La squadra sa benissimo che ora il lavoro va finito. Sentiamo la responsabilità di regalare a Napoli e al tifoso napoletano qualcosa di bello e di storico». E' netto Antonio Conte, a una sola vittoria di distanza dal quarto scudetto. Quella di stasera al Maradona col Cagliari è una partita facile sulla carta, contro una squadra già salva e fuori dalla lotta per l'Europa: eppure Conte chiede agli azzurri massima concentrazione fino all'ultimo minuto: «In una vigilia come questa - spiega - si prova tanta voglia di scendere in campo e di giocare la partita. Veniamo da un anno stressante e questa potrebbe essere l'ultima partita della stagione per me vissuta in una nuova piazza, in un ambiente nuovo. In campo quello che conta è il lavoro. Anche col Cagliari bisognerà lavorare bene sia in fase offensiva che difensiva. Questo lavoro che abbiamo iniziato bisogna cercare di finirlo».

In campo

Pesano le assenze di Buongiorno e Lobotka, ma Conte vuole il massimo da Olivera e Gilmour. In attacco dovrebbe partire titolare Raspadori al fianco di Lukaku, con Neres in panchina pronto a dare fantasia con il suo dribbling. E mentre a Castel Volturno si decidono mosse e strategie, a pochi chilometri c'è una Napoli che vive la vigilia in silenzio e col fiato sospeso, scaramantica fino alla fine: migliaia di bambini hanno avuto le trombette ma non le suonano, tutti i partenopei hanno una maglietta azzurra ma non l'indossano, nessuno dei pochi striscioni esposti ha già il numero 4. Il clima è diverso da due anni fa, quando il titolo arrivò in anticipo in un campionato dominato: stavolta si gioca tutto all'ultima giornata, con un punto di vantaggio sull'Inter. In campo ci vorrà la mentalità che Conte ha cercato di inculcare nella squadra. «Le partite – ricorda – le abbiamo sempre aggredite dall'inizio, è il mio credo. Arriva il Cagliari che è una buona squadra. Se li rispettiamo avremo più chances di vincerla, ho ricordato al gruppo anche le mie esperienze calcistiche. Io posso essere uno specialista in vittorie, ma anche in sconfitte. Ho anche perso tante finali, tre di Champions, una di Coppa del Mondo, una di Europei, una di Coppa Uefa, in carriera ci sono vittorie e sconfitte». Conte non sarà in panchina, squalificato: «Ho fiducia nello staff, nel gruppo e nei tifosi». Tifosi che hanno una voglia matta di invadere le strade di Napoli per una notte di festa.

