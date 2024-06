Conte: «Costituente, pronto a farmi da parte» 

Se andare avanti e come farlo. Nelle 36 ore dopo il voto, la riflessione silenziosa di Giuseppe Conte ha ruotato attorno a questi due interrogativi. E durante l’assemblea dei gruppi convocata ieri a tarda sera ha lanciato la carta a sorpresa, una costituente per rivedere le regole. Ma avverte: «Non intendo nascondere la responsabilità per la sconfitta e offro la disponibilità a mettermi per primo in discussione», Si dice addirittura pronto a farsi da parte se la comunità dovesse ritenere che la sua guida «possa oggi rivelarsi un ostacolo"» agli obiettivi e al perseguimento dei valori M5S.

Il M5S è uscito azzoppato dalle Europee, più che doppiato dai nemici-amici del Pd. E il risultato ha generato fibrillazioni, fino a evocare le dimissioni del leader. Uno scenario che qualche pentastellato - rigorosamente a microfoni spenti - auspica, ma la maggioranza teme: «Non si andrebbe avanti senza di lui, non c’è nessuno all’altezza che possa sostituirlo», il refrain tra i deputati.

Conte, che ha annunciato da subito una seria «riflessione interna» sull’esito elettorale, non l’avrebbe escluso: anzi potrebbe esplicitarlo, facendo capire che non è attaccato alla poltrona. Comunque - scommettono i più - non abbandonerà la nave ma discuterà delle scelte fatte, ascolterà anche le eventuali critiche e cercherà una sintesi, per rilanciare il Movimento. Ma quel 9,9% alle urne ha suscitato inevitabili malumori e veleni interni. In casa 5S si riflette sull’opportunità di aver candidato volti poco noti, a discapito di quei big messi fuori gioco dal limite del secondo mandato. Ma anche sul rapporto con il Pd e con gli altri partiti di opposizione. Come spesso accade nei momenti di crisi, la tentazione è guardare al passato: al Movimento delle origini, alle vecchie glorie come Alessandro Di Battista, a Beppe Grillo (invocato senza mezzi termini dall’ex ministro Danilo Toninelli che ha accusato Conte di essere un «tecnico» che «non sa emozionare»), o anche ad una nuova leadership. Magari questa volta al femminile. In questo caso i nomi ricorrenti sono due: le ex sindache di Torino, Chiara Appendino, e di Roma, Virginia Raggi.

Sempre nel campo dei delusi dalle Europee, Carlo Calenda sembra orientato verso il centrosinistra. È questa l’ultima novità nell’ex Terzo polo, emersa dall’incontro del capo di Azione con i suoi parlamentari. Per il leader centrista l’insuccesso sarebbe causato dall’incerto posizionamento del partito in uno scenario sempre più polarizzato. Non facendocela da soli, ci si deve avvicinare al Pd. Con una sola condizione: non allearsi di nuovo con Renzi. Ma la scelta di spostarsi a sinistra non può certo piacere a chi è confluito in Azione da destra, e preferirebbe tornare in Italia Viva piuttosto che allearsi con Schlein. Enrico Costa, ex Fi, si è scontrato con Calenda su questo. E anche Mara Carfagna ha chiesto spiegazioni.

