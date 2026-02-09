Conte contro Fabregas: in palio le semifinali 

Privo di McTominay, che Conte intende preservare in vista degli impegni di campionato, e con un Politano in più: è così che il Napoli si prepara alla sfida di oggi col Como alle 21. In palio l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Un match che si annuncia duro per gli azzurri che hanno nelle gambe la stanchezza accumulata nella vittoriosa trasferta di Genova ottenuta nel finale in dieci uomini. E che contro avranno la squadra di Fabregas, reduce invece da una domenica di riposo in attesa di recuperare il match col Milan.

Partirà dalla panchina Politano, mentre non sarà della partita - a meno di sorprese - McTominay che sarà tenuto a riposo per i dolori accusati a glutei e coscia, in modo da arrivare poi pronto alla sfida di campionato di domenica contro la Roma. Lo scozzese si sente bene e vorrebbe giocare ma il tecnico salentino ascolterà il consiglio dei medici ripresentando il centrocampo visto nella ripresa a Genova con Elmas che farà coppia con Lobotka. La rosa resta cortissima soprattutto a centrocampo dove prosegue il recupero di Gilmour, reduce dall'operazione, e resta incerta la posizione di Anguissa, il cui recupero pare ancora lontano.

A sua volta, Fabregas potrebbe affidarsi alla formazione tipo per una sfida che considera importantissima per la stagione del Como. L’accesso alle semifinali di Coppa Italia potrebbe rappresentare il primo vero step del suo percorso in riva al Lago.

RIPRODUZIONE RISERVATA