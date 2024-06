Conte chiama Lukaku al Napoli: «Ma devi dimagrire» 

Sono sempre gli allenatori a monopolizzare la scena di questi giorni di calciomercato. La Fiorentina ha ufficializzato Palladino, mentre presto dovrebbe arrivare l'annuncio di Conteal Napoli: la firma è prevista negli uffici della FilmMauro a Roma. Il Monza sembra invece aver scelto baroni, mentre è ancora in alto mare, al di là delle smentite, la situazione di Tudoralla Lazio. Se le strade tra il croato e il club dovrebbero dividersi, a Formello stanno pensando anche a Sergio Conceicao, che ha appena lasciato il Porto e per il quale c'è la concorrenza del Marsiglia. Ma in casa laziale qualcuno sogna Allegri. Intanto continuano, e sarebbero a buon punto, i colloqui di Italiano con il Bologna, mentre al Venezia potrebbe arrivare Di Francesco, in uscita dal Frosinone (ma il grande sogno americano è Sarri).

Le altre panchine

Thiago Motta è ancora in stand by alla Juventus, ma il fatto che la dirigenza bianconera insista per avere Calafiori dal Bologna fa capire che con il tecnico italo-brasiliano è già tutto fatto. Stesso discorso per il Milan: arriverà Fonseca, e lo si capisce da come i rossoneri stiano insistendo per prendere David e Brassier, due elementi della Ligue 1 che il tecnico portoghese conosce molto bene, così come quel Diakité, che invece è cercato dalla Roma.

Operazioni

Il Milan come alternativa per l'attacco pensa anche a Gimenez del Feyenoord, e ci sono già stati dei contatti con gli agenti del messicano. Conte invece avrebbe già telefonato a Lukaku invitandolo a venire al Napoli. «Ma devi dimagrire 5 chili», la battuta che avrebbe fatto l'ex ct azzurro. Sempre il Napoli come elemento per la panchina pensa a Omorodion attaccante ventenne dell'Alaves per il quale si era fatto il nome della Roma. Piace anche Giuliano Simeone, l'altro “Cholito”, anche lui dell'Alaves, appena convocato per Parigi dall'Olimpica dell'Argentina. Tornando alla Roma: l'etere in tinta giallorossa alimenta i sogni (o le illusioni) dei tifosi, ma l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere Frattesi, mentre più concreta potrebbe essere la pista Chiesa.

