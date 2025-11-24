Conte carica il Napoli: «Vinciamo per Maradona» 

Il riscatto della squadra dopo la sconfitta con il Bologna è arrivato con la vittoria sull'Atalanta, ma Antonio Conte non vuole che i progressi visti in campionato rappresentino un episodio. Torna la Champions, oggi alle 21, ed è necessario riprendere il cammino, ma la strada potrebbe rivelarsi più impervia di quanto ci si sarebbe aspettati. «Il prossimo avversario, il Qarabag», osserva Conte, «è un po' la squadra rivelazione di questa Champions. Ha sfiorato la vittoria con il Chelsea e ha battuto il Benfica. È una squadra in cui ci sono tanti stranieri che si sono integrati molto bene, che ha ritmi alti e che dispone di gente di qualità. Bisognerà fare una grande gara e come sempre ci vorrà tanta energia dall'inizio perché loro ne metteranno tanta in campo. Noi, però, arriviamo a questa partita con lo spirito giusto».

La ricorrenza

«Dalla sfida con l'Atalanta», spiega il tecnico azzurro, «ci portiamo dietro la positività della prestazione e del risultato. Questo ci dà energia positiva e morale. Sappiamo che sarà una partita importante. È uno step che ha un grande rilievo nel cammino di Champions e ci arriviamo nella maniera giusta, sapendo che dovremo dare tutto quello che abbiamo». Al Napoli serve vincere per consolidare la posizione nella graduatoria generale nella quale gli azzurri al momento occupano l'ultima posizione utile per il passaggio del turno. La gara si gioca nel quinto anniversario della scomparsa di Diego Maradona, un nome che non lascia mai indifferenti i tifosi del Napoli. «Sappiamo Maradona che cosa rappresenta per Napoli», riflette l'allenatore. «Ricorre l'anniversario della sua scomparsa e allora sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria, qualcosa di importante».

