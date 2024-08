Conte, avvio choc: il Verona ne fa tre 

Verona 3

Napoli 0

Verona (4-2-3-1) : Montipò, Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese (12’ st Magnani); Serdar (20’ pt Belahyane), Duda; Livramento (28’ st Harroui), Kastanos (12’ st Suslov), Lazovic; Tengstedt (28’ st Mosquera). In panchina Perilli, Berardi, Okou, Ghilardi, Corradi, 5 Faraoni, Dani Silva, Tavsan, Mitrovic, Cissè. Allenatore Zanetti.

Napoli (3-4-2-1) : Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus (33’ st Ngonge); Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (6’ st Olivera); Politano, Kvaratskhelia (49’ pt Raspadori); Simeone (33’ st Gheddira). In panchina Contini, Caprile, R. Marin, Mezzoni, Iaccarino, Saco. Allenatore Conte.

Arbitro : Marchetti di Ostia.

Reti : st 5’ Livramento, 30’ e 48’ Mosquera.

Note : recupero 5’ pt e 5’ st. Angoli 1-5. Ammoniti: Coppola, Duda e Raspadori, Belahyane per gioco falloso, Tchatchoua per comportamento non regolamentare.

Verona. Tonfo del Napoli alla prima al Bentegodi. La squadra di Conte naufraga subendo tre reti nella ripresa da un Verona generoso, capace di firmare il successo con i due attaccanti arrivati in estate, il capoverdiano Livramento, pescato dalla B olandese, e il colombiano Mosquera, altre due scommesse gialloblù. Per il Napoli è un campanello d'allarme, perché senza alcuni grandi protagonisti la squadra è poca cosa, si scioglie malamente al cospetto dell'Hellas.

La cronaca

Primo tempo in cui è il caldo a farla da protagonista. Al Bentegodi regna l'afa: ne fa le spese in particolare il georgiano Kvaratskhelia, che in occasione della palla gol più clamorosa della frazione chiede il cambio per un giramento di testa, anche se in precedenza aveva accusato un problema muscolare. È l’emozione più forte di 45 minuti certamente non memorabili. Il Napoli fa la partita, il Verona lo attende e prova a ripartire, ma entrambe le formazioni stentano nel loro intento. La cronaca è poverissima. Al 32' cross di Di Lorenzo, colpo di testa di Anguissa alto di poco; dieci minuti più tardi Lobotka dal limite, palla alta di poco. Nel recupero errore clamoroso di Frese, Kvaratskhelia è tutto solo, salva alla disperata Tchatchoua e subito dopo il georgiano si accascia al suolo e chiede la sostituzione.

Ondata gialloblù

In apertura di ripresa squillo del Verona: dal limite prova il sinistro a giro Kastanos, palla a lato della porta di Meret. È il prodromo del gol, una bella azione in velocità del Verona, esterno di Lazovic, Livramento anticipa Juan Jesus e batte Meret. La reazione del Napoli è fermata dalla traversa: Di Lorenzo scatta a destra, finta di Raspadori e destro di Anguissa che si infrange sulla porta di Montipò. Ma il Napoli non c'è, e il Verona raddoppia. Suslov è caparbio nel difendere palla, Duda la serve a Mosquera che batte Meret.

Il clamoroso tris

Il portiere del Napoli è determinante nel respingere d'istinto una deviazione ravvicinata sempre di Mosquera, impedendo all'Hellas il clamoroso tris, che comunque arriva in pieno recupero. Harroui irride la difesa partenopea, Lazovic strozza il destro, da pochi passi Mosquera inchioda Meret. Napoli inguardabile e Verona che inizia alla grande.

