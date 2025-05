Conte: «Avanti con più impegno contro gli avvoltoi del centrodestra» 

Bacchettate al governo Meloni e un pensiero speciale per Gaza. Giuseppe Conte, appena arriva a Nuoro a sostegno del candidato sindaco del Campo largo Emiliano Fenu, parlamentare M5S, dice subito: «Questo governo fa felici le banche e le lobby delle armi mentre dimentica i cittadini alle prese con il caro vita, il caro bollette, i tagli alla sanità. Adesso con un decreto vuole anche mettere un freno a chi protesta. Noi ci troveremo il 7 giugno a Roma, in piazza, per dire no al genocidio e alla mattanza di bambini a Gaza». Parole che, dopo gli incontri a Prato Sardo con i rappresentanti delle cooperative e nella palestra Coni con quelli delle associazioni sportive, ribadisce nel pomeriggio in piazza Satta, davanti ai supporter, dove si presenta con la presidente della Regione, Alessandra Todde. A lei, al centro dello scontro politico sul caso decadenza dopo che il Tribunale civile di Cagliari respinge il ricorso, il leader nazionale di M5S garantisce tutto l’appoggio.

Il sostegno

«I cittadini hanno promosso Alessandra Todde e questo governo regionale a furor di voti democratici. Io capisco il nervosismo di tutti gli avvoltoi del centrodestra che hanno fatto macerie di questo territorio e sperperato tantissimi fondi pubblici per arricchire alcuni gruppi imprenditoriali ben precisi ma, come dire, per lasciare un disastro a partire dalla sanità. Adesso farebbero bene a tacere». Conte, accolto da tutti i big sardi di M5S, attacca il ministro delle Infrastrutture («taglia 25 milioni per la manutenzione delle strade»), punta l’indice sui tagli alla sanità («bisognerebbe investire e rimboccarsi le maniche come sta facendo il nostro Bartolazzi»), contesta su Gaza: «Sarebbe non solo simbolico ma di alto valore politico che Meloni dichiari la condanna della condotta criminale di Netanyahu». E poi: «Basterebbe promuovere nell’Ue il totale embargo delle armi nei confronti di Israele».

Caso decadenza

Dalla politica internazionale a quella più vicina, segnata dal caso decadenza. «Alessandra Todde - dice Conte - ha detto subito che rispetta le decisioni dei giudici, come ovviamente rispettiamo questa. I giudici hanno dichiarato la propria incompetenza, rimettendo la questione al Consiglio regionale come per legge. Quella che eventualmente è una irregolarità nasce dal presupposto che chi non ha sostenuto spese e non ha nulla da rendicontare non può presentare una rendicontazione. Questo è stato chiarito, è il comitato elettorale che ha sostenuto le spese, cosa assolutamente lecita. La Corte dei conti ha dichiarato che la questione assolutamente non ha sollevato obiezioni del genere. Noi rispettiamo i giudici. Quindi oggi non ne facciamo una battaglia contro alcuni capi di una sentenza che possono star meglio o peggio rispetto ad altri. Andiamo avanti. Alessandra impugnerà. Ma la questione vera è che qui, a differenza degli avvoltoi che si ergono a giuristi di fama e vorrebbero approfittare e tornare a mettere le mani sulla Regione, noi andiamo avanti. C’è tanto da fare e continueremo a farlo con maggiore impegno, ne sono sicuro conoscendo Alessandra».

Campo largo

Sull’alleanza del centrosinistra precisa: «Lavoriamo tutti i giorni sui territori con grande generosità per costruire progetti concreti, aperti alle coalizioni, sul presupposto che siano utili alle comunità. La generosità è dimostrata dal fatto che quasi sempre appoggiamo candidati altrui. Qui c’è stato un progetto vincente con Alessandra Todde che sta facendo molto bene».

Elezioni

«Nuoro non deve essere più la cenerentola di nessuno, non della Sardegna», dice Todde che torna nella sua città per accogliere Conte e dare manforte a Fenu. «In Regione stiamo facendo tantissimo per cambiare il volto della città, dimenticata per molto tempo», aggiunge. E poi: «Voglio dire a quelli che hanno governato la Regione senza considerare i bisogni di Nuoro e portare nulla alla città e oggi si propongono come se fossero vergini che le cose si fanno diversamente, con un dialogo costruito con l’amministrazione. Nuoro in quest’anno ha ottenuto più di quanto abbia preso negli ultimi 20 anni in termini di opere finanziate, infrastrutture, strade, impianti sportivi».

