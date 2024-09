Conte al Pd: «Campo largo? Meglio che sia coeso» 

L'applausometro non era troppo attendibile, visto che in platea c'erano anche tante bandiere del M5S. Ma già questa immagine è stata significativa: alle festa nazionale dell'Unità di Reggio Emilia: i simboli del Movimento e quelli del Pd che stavano insieme. Sul palco sono saliti Giuseppe Conte e il candidato alla presidenza dell'Emilia Romagna Michele De Pascale. Insomma, un padrone di casa e un ospite.

Ecco, l'ospite Conte ha superato il test del pubblico. E ha provato anche a lanciare un nome per superare la mai digerita definizione: Campo largo. «Mi hanno letto un sondaggio, che dà lo spunto per una nuova espressione», ha detto Conte: «Il 74% degli elettori di questa area di sinistra invoca l'importanza della coesione, quindi potremmo dire: campo coeso». Applauso quando Conte è salito sul palco, applausi anche quando ha parlato di Matteo Renzi, ribadendo il suo no all'alleanza. Un po' meno sull'Ucraina, quando Conte ha criticato l'invio di armi. Sulle grane interne del M5S, ha affermato: «Non faccio polemica con Grillo, ma sono dispiaciuto, sorpreso e sconcertato che di fronte a un processo costituente così integrale il nostro fondatore entri a compromettere questo processo». Perché «per me i principi e i valori» fondativi del M5S «sono indiscutibili», ma «oggi dobbiamo guardare al futuro».

