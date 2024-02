Conte ai Dem: nessuno ci imponga abiti stretti 

Giuseppe Conte va col freno a mano tirato quando si parla di alleanze strutturali col Pd alle prossime amministrative. «Realizzare una coalizione vincente, ovunque è possibile», risponde ai cronisti arrivando all’assemblea M5s dell’Emilia Romagna. Poi legge i cartelli dei militanti in platea che recitano «Nessuna alleanza con questo Pd» e dal palco dice: «Dobbiamo prenderci la libertà di poterci muovere nell’area progressista nel pieno rispetto dei nostri valori, senza che nessuno ci imponga un abito che ci sta stretto». La sua base è scettica sull’intesa con i Dem nei cinque capoluoghi e 226 comuni prossimi al voto in Regione, e Conte rivendica l’autonomia pentastellata nel «campo progressista», dopo che qualche giorno fa aveva avvertito Elly Schlein: «Non costruiremo un cartello elettorale». E il Dem Andrea Orlando lo punzecchia: «Forse Conte pensa che, correndo da solo, il Movimento possa raccogliere più voto di protesta, magari ottenendo l'1% in più: un calcolo miope». E da Avs Nicola Fratoianni diagnostica: «Il livello di insufficienza dell’opposizione è disarmante».

