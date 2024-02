Conte a Sassari: «Todde? Competente, sarda e autonoma» 

Full immersion di Giuseppe Conte ieri a Sassari, prima tappa del tour isolano di sostegno alla candidata governatrice del campo largo di centrosinistra per le regionali Alessandra Todde. «Persona competente e autonoma», dice respingendo l'illazione degli avversari che accusano la deputata nuorese di essere diretta dall'ex premier. Sono le sue prime parole della giornata davanti all'università in cui ha insegnato Diritto civile e Privato oltre 15 anni fa e dove, di lí a poco, terrà una lectio magistralis su “Impresa sapiens”.

La strategia

«Siamo qui per costruire la svolta della Sardegna, un rilancio serio, vero», scandisce prima della lezione e ripete, la sera, nell'auditorium dell'istituto Devilla affiancato da Todde. L'immagine che ritorna è la folla che accompagna Conte, tra aule gremite e sale strapiene, negli incontri coi gremi o con la società sportiva Fulgor, e nelle sfilze di selfie a cui si presta. «Vengo in punta di piedi. Mi fido della squadra che in questi mesi ha costruito una prospettiva di rinnovamento». Con alleanze di cui lui stesso ammette la complessità di tessitura per fare fronte all'armata uscente del centrodestra. «Hanno una gestione radicata, clientelare. Lo vedo dalla legge di bilancio, piena di prebende da distribuire».

L’attacco

Nella scuola Devilla, davanti almeno a un migliaio di persone, Giuseppe Conte carica l'oratoria di attacco. «Hanno avuto l'occasione di cambiare l'Isola e non ci sono riusciti lasciando tre miliardi di euro non spesi». Gli applausi e le urla fanno da cornice all'affondo finale: «Vi siete dimostrati incapaci. Andate a casa». Emerge man mano la figura del capo dell'opposizione a livello nazionale, definisce Giorgia Meloni «venditrice di favolette insostenibili». «Non credete alle sirene del centrodestra – tuona – sono bravi ad assumere impegni elettorali che non possono mantenere». Anche promesse sulla sanità ma, ricorda, «in quest'Isola il 16 per cento delle persone rinuncia alle cure e non si risolve il problema». Dalla Sardegna si passa di nuovo alla Penisola e al pallino della giustizia: «Meloni e gli altri sono pericolosi. Vogliono spendere i soldi del Pnrr senza nessun controllo». L'invito è a votare Todde senza sprecare la preferenza e il riferimento, non detto, sembra essere all'alternativa di Renato Soru nel centrosinistra. «Auspico il primo presidente donna in questa regione. È sarda e testarda».

RIPRODUZIONE RISERVATA