Conte a Meloni: «Dalle accise indegno bottino» 

Il Cinquestelle non hanno polemizzato sulla scelta di Giorgia Meloni di rifondere il debito lasciato da un gruppo di turisti italiani in un ristorante albanese. Giuseppe Conte le chiede però di saldare un conto «che chiama in gioco l’inerzia e la diretta responsabilità della premier: un conto che cresce ogni giorno e grava sulle spalle degli italiani». Il leader M5s allude ai «due miliardi di extragettito accantonati dal Governo nei giorni di partenza e rientro dalle vacanze. Un tesoretto accumulato grazie all'Iva e alle accise sul carburante stimato, da inizio anno, quattro miliardi».

Il monito di Conte

Conte lo definisce un «bottino sottratto indebitamente ai cittadini che dev’essere restituito». E siccome si avvicina la sessione di manovra, manda un avvertimento politico alla leader del centrodestra: «Non provare a trincerarti dietro la necessità di utilizzare l’extragettito per il taglio del cuneo fiscale: è una misura già prevista, da rendere strutturale, che non si può finanziare con quest’appropriazione indebita sulla pelle dei cittadini».

Il cuneo fiscale

Mantenere, e ampliare, il taglio del cuneo per le retribuzioni fino a 35mila euro sarà uno degli obiettivi della seconda legge di bilancio dell'esecutivo Meloni. «Il taglio - ricorda Lucia Albano, di FdI, sottosegretaria all'Economia - è stato elevato al 4% nel decreto Lavoro del primo maggio, con scadenza a fine 2023, per un totale di 8,5-9 miliardi». Questo «si traduce in un aumento del netto fino a cento euro al mese», dice il leghista Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro: per le pensioni si punta ad «aumentare le categorie che accedono all'Ape sociale, e approfondiremo le ipotesi di anticipare il pensionamento in cambio del calcolo contributivo di tutto l'assegno».

La Flat tax

Fi, dice il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, vuole «la Flat tax per il lavoro autonomo e incentivi alle aziende». Le risorse sono da trovare, al di là dei tre miliardi in arrivo con la tassazione sugli extraprofitti delle banche.

