Conte a Grillo: un padre dà la vita, non la morte 

Roma. Non si placa la faida all'interno dei Cinque Stelle. Giuseppe Conte decide di rispondere per le rime al video di Beppe Grillo che sabato ha rivendicato una sorta di «diritto di estinzione» sulla creatura politica da lui fondata e definita a più riprese, anche in passato, metaforicamente «biodegradabile». Un movimento delle origini che per Grillo «non c'è più è evaporato». Ma l'ex premier non ci sta. E da Cesena va all'attacco.

«Un padre - replica a Grillo - ha il diritto a dare la vita, non a dare la morte ai figli. Quindi - aggiunge Conte - non esiste la possibilità che uno si arroghi il diritto, con prepotenza, di determinare l'estinzione». Non solo. Il movimento appartiene agli iscritti, rivendica ancora Conte. «Al di fuori di questo, esistono concezioni padronali che non si giustificano per forze politiche».

La sintesi di questa ennesima giornata di scontro arriva in serata con un post dello stesso Conte: «Siamo determinati, non molliamo di un centimetro», assicura da Cesena. Insomma si fa sempre più incandescente e con possibili risvolti legali la partita sul movimento a poche settimane dall'assemblea costituente del 23 e 24 novembre, l'ultimo passo del percorso che, attraverso il coinvolgimento di iscritti e non, mira a rifondare il Movimento.

