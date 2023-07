Contatto Real-Vlahovic 

Il Milan mette a segno il colpo Okafor. Per l’attaccante svizzero il Salisburgo riceverà 14 milioni dal club rossonero, al calciatore ne andranno 2 all’anno. Ora la dirigenza milanista lavora per portare anche Musah e Chukwueze alla corte del tecnico Pioli e vendere Ballo Tourè al Bologna, mentre Rebic e Origi per ora hanno rifiutato le proposte arrivate dalla Turchia.

Le romane

Per Morata sono sempre in prima fila Inter e Roma, anche se i 20 milioni chiesti dall’Atletico Madrid lasciano perplessi i giallorossi. Però Mourinho, che vuole lo spagnolo, è in pressing sul ds Tiago Pinto. La novità arriva da Parigi, perché il Psg potrebbe aprire al prestito di Ekitike, attaccante che proprio la Roma ha seguito a lungo due anni fa. Resta invece in stand by il discorso con il West Ham per Scamacca. Sull’altra sponda del Tevere comincia a muoversi la Lazio, perché Sarri chiede rinforzi: il passaggio di Tameze al Torino potrebbe aver aperto la porta all’arrivo a Formello di Ricci e sulla trattativa arrivano segnali positivi, anche se i granata hanno fatto sapere di non avere necessità di cedere. Per il cartellino del 22enne centrocampista i biancocelesti sarebbero disposti a pagare 18 milioni più due di bonus particolarmente facili da raggiungere, cifra cui si aggiungerebbero altri premi che potrebbero far ulteriormente lievitare il costo totale dell’operazione.

A centrocampo

Ma il presidente Lotito ha puntato anche Zielinski per il quale però, visto che il suo contratto col Napoli scade tra un anno e il polacco non sembra intenzionato a rinnovare, il patron partenopeo De Laurentiis chiede 20 milioni, cifra ritenuta alta dal massimo dirigente laziale che intanto si è informato con il Bayer Leverkusen per Demirbay, centrocampista trentenne il cui contratto con i tedeschi scade tra un anno. A fari spenti si segue sempre la situazione di Torreira al Galatasaray. Contatti anche con il Chelsea per Hudson-Odoi.

I bianconeri

A Firenze è arrivato Arthur dalla Juventus, che ora vorrebbe trovare i fondi per prendere Kessie dal Barcellona ma prima aspetta di capire se Pogba andrà a giocare in Arabia Saudita. La notizia della telefonata di Ancelotti a Vlahovic ha riaperto la possibilità di cedere l’attaccante serbo a un prezzo congruo.

Le altre

L’Empoli ha chiesto Cancellieri, mentre Floriani Mussolini andrà al Pescara. Per Dominguez del Bologna, altro possibile obiettivo per il centrocampo, è possibile un derby di mercato con la Roma. Retegui dall’Argentina fa sapere che oggi partirà per l’Italia: andrà al Genoa per 15 milioni di euro. Ora i rossoblù stanno cercando di riportare in Italia Meitè, attualmente al Benfica. A Verona ci sono nuovi contatti con la Salernitana per uno scambio Bonazzoli-Hongla. Il Frosinone ha chiesto Gabbia al Milan e Gaetano e Zerbin al Napoli. Muldur vuole tornare in Turchia e il Sassuolo ne sta trattando la cessione con il Galatasaray.

