Contatori individuali nei laboratori della zona industriale 

Nei laboratori di transizione della zona industriale di Guspini finisce l’era del contatore dell’acqua collettivo: ognuno ne avrà uno proprio. Attraverso un appalto affidato a una ditta, il Comune ha realizzato un nuovo collegamento fra l’impianto idrico della zona, con il servizio dell’acqua potabile, alla condotta principale posta nella strada pubblica. Il cambio di gestione e controllo dei consumi si è reso necessario in quanto nel primitivo impianto esisteva un unico contatore e il pagamento delle singole utenze avveniva in base ai contatori di consumi posti in ogni bottega artigiana.

I laboratori di transizione furono costruiti dall’amministrazione comunale negli anni ’90: utilizzando fondi europei ne furono realizzati 16, da 100 e 200 metri quadri, con l’obiettivo di assegnarli a giovani artigiani che volevano intraprendere un’attività autonoma. Inizialmente ci furono molte adesioni, ma molte attività chiusero in breve tempo.

Attualmente il centro artigianale non dà un’immagine particolarmente florida: il sito è distante dal paese tre chilometri ed è privo di servizi, molte botteghe sono chiuse, con dentro cumuli di rifiuti e all’esterno impianti antincendio mancanti degli idranti, in altre sono in corso lavori di ristrutturazione. Solo in tre sono operative delle attività artigiane: alcuni titolari sono in attesa di poter acquistare locali privati per organizzare in forma permanente le proprei attività.

