Container in fiamme nella notte 

Fiamme nella notte tra mercoledì e ieri in un container nelle campagne di Selargius. Il rogo ha distrutto tutto quello che si trovava all’interno, compresi alcuni arredi e materiali agricoli. La stessa struttura è stata resa inutilizzabile visto che sono rimaste solo lamiere annerite.

L’allarme in piena notte è stato lanciato da chi ha notato il fumo proveniente dal container. Preoccupazione anche per la possibilità che all’interno ci fosse qualcuno. Immediato l’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Quartu e dei vigili del fuoco: l’intervento per domare il rogo non è stato semplice. Prima i vigili hanno evitato che le fiamme raggiungessero la vegetazione o quanto c’era attorno. Poi hanno spento l’incendio.

Gli accertamenti successivi, con un accurato controllo attorno al container distrutto, non avrebbe permesso di trovare tracce di liquido infiammabile. Ma per ora gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

Le indagini sono affidate ai militari del nucleo radiomobile di Quartu e della stazione di Selargius che hanno già sentito i proprietari del container. Gli inquirenti stanno soprattutto cercando di risalire a testimonianze nella speranza che qualcuno abbia notato o visto dei movimenti di persone, o di mezzi, prima che scoppiassero le fiamme. Verranno recuperate anche le immagini di alcuni impianti di vidoesorveglianza presenti nella zona. (ant. ser.)

