Villamar.
24 ottobre 2025 alle 00:37

Container dei rifiuti a fuoco vicino alla Statale 197 

Attimi di paura mercoledì intorno alle 20, a Villamar, a causa di un incendio che ha coinvolto un container compattatore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati nella zona industriale, vicino alla Statale 197, all’ingresso del paese in direzione Furtei. Sul posto sono intervenuti i barracelli.

Per riportare la situazione alla normalità, dato che il container sprigionava un denso fumo con poche fiamme, è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, giunta immediatamente sul posto che hanno messo in sicurezza l’intera area e domato l’incendio, le cui operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle 2,30 del mattino.

Il pronto intervento ha evitato il peggio, impedendo che il rogo si estendesse ad altri materiali e mezzi presenti nelle vicinanze. Durante le operazioni, il container è stato svuotato con una grande pinza meccanica per consentire il completo spegnimento del fuoco.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno avviato i consueti accertamenti per individuare le cause dell’incendio, senza escludere alcuna ipotesi.

Il container ha riportato gravi danni, ma non si registrano feriti né altri danni a persone. ( g. g. s. )

