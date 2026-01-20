«Contagio per via aerea o da ferite infette» 

«Il nome “Streptococco”, indica un genere di batteri che comprende varie specie, alcune patogene per l’uomo. Le principali infezioni sono causate da un sottogruppo della famiglia di batteri denominato streptococco di Gruppo A che, normalmente, convive con noi sulla cute o all’interno della gola senza creare problemi», spiega il professor Stefano Del Giacco, direttore dell’Allergologia e Immunologia clinica al Policlinico “Duilio Casula” dell’AOU di Cagliari: «Quando il sistema immunitario è indebolito, lo Streptococco prende il sopravvento; nella maggior parte dei casi causa faringiti e tonsilliti caratterizzate da febbre alta con brivido e mal di gola o infezioni della pelle, che di solito guariscono con una terapia adeguata prescritta dal medico o dal pediatra curante. In alcuni casi possono causare infezioni più gravi, generalizzate, con danni agli organi e shock tossico. Il contagio avviene per via aerea, con goccioline di saliva, o tramite le ferite infette».

«Lo Streptococco è responsabile anche della Scarlattina», prosegue Del Giacco, «nota malattia della pelle che nei bambini di solito si manifesta dopo la prima infezione, con febbre, mal di gola, e un esantema rosso a puntini (“pelle di carta vetrata”). La “Malattia reumatica”, invece, si manifesta con febbre, malessere, pallore, stanchezza e dolore (talvolta anche gonfiore) alle articolazioni (artrite). Nel 50% circa dei pazienti si può avere un interessamento cardiaco, con un danno permanente delle valvole cardiache se non si interviene subito con la terapia antibiotica. Una complicanza neurologica può essere il cosiddetto “Ballo di San Vito” (Corea di Sydenham), con movimenti involontari, rapidi e scoordinati, possibili disturbi emotivi e debolezza muscolare. Infine, ci può essere un coinvolgimento renale con una glomerulonefrite».

«La diagnosi di infezione da Streptococco si effettua con un tampone faringeo (bastoncino con cotone alla sua estremità) all'interno della bocca, sfregato contro la parte posteriore della gola (faringe) e sulle tonsille», aggiunge lo specialista: «Il test può essere “rapido” (positivo/negativo) o, se eseguito in laboratorio, utilizzato per una coltura del batterio per verificare anche a quale antibiotico il batterio risulta sensibile. Tra gli antibiotici, di solito le penicilline (ad esempio l’Amoxicillina) sono efficaci. È importante rivolgersi al proprio medico o pediatra curante ai primi sintomi per una corretta diagnosi, terapia e eventuali approfondimenti del caso».