«Contagiato in sala, risarcitelo» 

Nel gennaio del 2015 era entrato in ospedale per un’appendicectomia, ma il suo decorso ospedaliero si è trasformato in un calvario con sette interventi chirurgici in sette mesi, una pesante infezione batterica presa ad aprile nella sala operatoria del San Francesco, e tre ricoveri nel reparto di terapia intensiva. Luciano Podda, oggi 58 enne, padre di tre figli, da quel giorno ha perso il lavoro e, a otto anni di distanza, ha vinto la causa civile davanti al Tribunale di Nuoro, ma da novembre non riesce a farsi dare dall’Ats quanto ha stabilito il giudice Tiziana Longu. Circa 200 mila euro. Il meccanismo si è incagliato nel passaggio dall’Ats all’Asl, tanto che ora il suo legale, Mauro Intagliata, è pronto a mettere in mora l’Azienda sanitaria.

Non posso lavorare

«Oggi vivo sempre con una fascia elastica nell’addome», racconta Luciano, ex muratore. «Mi hanno rovinato, avevo 50 anni e non posso lavorare». L’uomo, che vive a Sos Alinos, non ha perso la voglia di scherzare. «Nell’ultima operazione, la settima, quella che ha risolto tutto mi hanno detto: lei è un gatto, ha sette vite. In quell’occasione mi hanno operato Carlo De Nisco e Francesco Badessi, li ringrazio perché mi hanno salvato. Ma ora non capisco perché debba ancora attendere i mie soldi, sono il risarcimento per tanta sofferenza». Secondo il giudice, per colpa dell’infezione, il suo decorso ospedaliero è durato 113 giorni in più. Non solo. Podda, dopo aver ottenuto la pensione di invalidità, se l’è vista revocare durante la visita di revisione. «Mi diedero il 100 per cento e la 104, due anni dopo l’invalidità scese al 70 per cento. Dopo un nuova visita al 67 per cento senza assegno, poi nuovamente al 75, ora sono nuovamente al 67 per cento senza assegno. Ma io non ho addominali, uso la fascia che contiene tutto, come faccio a fare il muratore?» Intagliata, legale che ha seguito Podda, spiega: «La giudice Longu ha ben motivato la sentenza che non è ancora passata in giudicato, da novembre il mio cliente attende il dovuto. Siamo pronti ad avviare un pignoramento se dovesse essere necessario».

La sentenza

«Sulla base degli accertamenti svolti - scrive la Longu - deve ritenersi dimostrato che l’infezione sia stata contratta in occasione dell’intervento di ricanalizzazione laparotomia: uno dei germi isolati, infatti, è uno Stafilococco meticillino-resistente, la cui origine è con elevata probabilità nosocomiale». Infezione accidentale, che ha intaccato la parete addominale e si è estesa rapidamente, rendendo necessari altre operazioni chirurgiche e una lunga degenza.