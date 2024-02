Contadini, una giostra a metà «Calpestata la nostra tradizione» 

Dodici stelle, gli applausi di tutti i cavalieri e un grosso amaro in bocca. Quelle pariglie chiuse in anticipo pesano nel bilancio della Sartiglia dei Contadini. «È un vero rammarico, la Questura ci ha imposto di sospendere le esibizioni anche se si sarebbe potuto correre ancora». Il giorno dopo il presidente del gremio Giuseppe Vacca e su Componidori Giovanni Utzeri non nascondono la delusione e la rabbia per «questa nota stonata che ha rovinato la festa molto più del maltempo».

Il bilancio

La soddisfazione per aver indossato cilindro e camelia è immensa. «Ho realizzato un sogno – commenta il capocorsa – anche se sono consapevole che sarebbe potuto andare meglio. Io ero molto emozionato ma c’era forte tensione, da giorni eravamo preoccupati per le condizioni meteo ed effettivamente il vento e la pioggia hanno condizionato le discese». In via Duomo Giovanni Utzeri ha assegnato 63 spade, è stato omaggiato dai cavalieri che lo hanno accompagnato fino alla sede di via Aristana per la svestizione. «Ho sentito grande affetto verso di me, è stato davvero un onore e non posso che ringraziare tutti, a iniziare dal mio presidente».

La polemica

Qualche cavaliere deluso in realtà c’è stato dopo che in via Mazzini il sipario è calato prima delle 18. «Mi dispiace tantissimo ma non è stata una decisione mia – va avanti Utzeri – io avrei fatto scendere tutte le pariglie, era ancora luce e pure il cielo ormai era di nuovo sereno. Avevo persino dato poche spade in via Duomo proprio per consentire le esibizioni in via Mazzini e invece è arrivata questa scelta incomprensibile». Gli fa eco s’oberaju Giuseppe Vacca. «Poco prima delle 18 mi è arrivata una telefonata da un funzionario della Questura che mi ha intimato di sospendere le pariglie – fa sapere – addirittura non voleva che scendesse nemmeno su Componidori al galoppo». Per il presidente sarebbe stata un'assurdità e infatti il capocorsa ha dato l’ultima benedizione al galoppo. «Era ancora luce, non c’era alcun problema di sicurezza ma è mancata la volontà – ribadisce – Ci sono persone pagate per assumersi precise responsabilità ma è evidente che preferiscono ridurre al minimo questi oneri. Così finiscono per calpestare una tradizione millenaria». Amarezza infine per quei cavalieri che «da mesi si stavano allenando, hanno investito soldi, tempo e fatica e poi non si sono potuti esibire».

L’eleganza

Per il resto il presidente Vacca custodirà fra i suoi ricordi «una bellissima giornata con il Componidori che ha confermato le sue capacità di cavaliere e uomo – aggiunge – ho apprezzato tutti i 126 cavalieri, impeccabili, con costumi eleganti e colorati». Nella sfilata non sono passate inosservata le maschere spruzzate di corallo indossate da Sonia Cadeddu, Ilaria Rosa e Andrea Arbau. Maschere in gesso, realizzate dalla ceramista Margerita Pilloni e decorate con la polvere di corallo da Francesco Castaldo di Sanna gioielli. «Abbiamo sposato subito l’idea di indossare queste maschere particolari – dicono le amazzoni – soprattutto per il messaggio contro la violenza sulle donne».

Incidenti

Sta bene e dovrebbe essere in pista anche oggi Alessandro Pinna, il cavaliere che domenica è caduto alla partenza in piazza Manno. E sta bene anche Lady blu, la cavalla che domenica al termine delle pariglie (dopo che accidentalmente si è rotto il morso) è scappata spaventata ed è stata bloccata poco prima dell’ingresso in 131 allo svincolo di Fenosu da alcuni automobilisti e da una pattuglia della polizia stradale. «Fortunatamente non è successo nulla, la cavalla probabilmente stava rientrando a casa, nella scuderia del suo proprietario Peppino Pinna» spiega l’ex Componidori Peppe Catapano. E oggi sarà regolarmente in pista, montata da Peppe Frau.

Fuori programma

Una decina di ragazzini, che aveva esagerato con l’alcol, è stata assistita al centro di primo soccorso allestito nel piazzale dell’Arst, fortunatamente non ci sono stati casi gravi. Nel sagrato della Cattedrale invece è stata segnalata la caduta di calcinacci dal campanile: la rilevazione è stata possibile grazie al drone di Videolina che stava riprendendo la corsa. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

