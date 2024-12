Contadini, pariglia già ferma ai box 

Abbracci, occhi lucidi, foto di rito e l’immancabile brindisi con la vernaccia. Prima ancora del Natale, a Oristano è la Sartiglia ad accendere i festeggiamenti. Ma smaltita l’euforia per la proclamazione ufficiale dei due Componidori, eccezionalmente avvenuta nella stessa giornata (sabato scorso), per la Fondazione Oristano c’è un primo grattacapo.

Limite superato

Il gremio dei Contadini ha affidato la guida della giostra di domenica 2 marzo a Diego Pinna, cavaliere di lunga esperienza che ha scelto di farsi affiancare in pariglia da Angelo Porta e Pietro Putzulu. Entrambi veterani della corsa alla stella, ma il secondo con una carta d’identità che mal si concilia con il regolamento ufficiale del Comitato Sartiglia: di anni Putzulu ne ha 66 già compiuti, uno in più rispetto al limite massimo fissato a 65.

Il capocorsa

«Siamo consapevoli del problema, tuttavia sono certo che si troverà una soluzione - osserva il capocorsa prescelto da s’Oberaiu majori, Gabriele Pinna - Pietro ha dato una grande mano a me e Angelo Porta quando Marco Collu, il compagno di pariglia con il quale avevamo effettuato l’iscrizione alla prossima edizione, ha dovuto rinunciare per impegni lavorativi».

Altro escluso

La partecipazione dell’over 65 originario di Borore, però, mette in una posizione scomoda il Comitato Sartiglia che qualche mese fa si era già espresso sul caso analogo di Enrichetto Fiori, decano della giostra e classe 1958, anche lui pronto all’ennesimo galoppo nonostante il raggiunto limite d’età. Il presidente Angelo Bresciani aveva motivato il diniego richiamando il regolamento, approvato nel 2023, e condiviso da Fondazione Oristano, gremi e associazione cavalieri: nessuna deroga.

Di fatto all’associazione Cavalieri, alla scadenza fissata a fine novembre, è arrivata anche l’iscrizione della pariglia composta da Enrichetto Fiori (che al momento sceglie la via del silenzio), Giuseppe Sedda e Mauro Secci. Lo statuto dell’associazione, aggiornato al 2019, non pone vincoli. Anzi, all’articolo 5 specifica che «potranno partecipare alla Sartiglia tutti i soci maggiorenni senza limite di età, purché riconosciuti idonei da apposita certificazione medica».

La riunione

Della spinosa questione si discuterà nel corso di una riunione convocata dalla Fondazione Oristano per lunedì alla quale è stato invitato il Comitato Sartiglia. Il presidente dell’associazione Cavalieri, Ignazio Nonnis, non si sbilancia. «Noi ci atteniamo semplicemente alle regole fissate dagli organizzatori», osserva. L’unica certezza al momento è che in tutto i terzetti iscritti sono 43, tre in più rispetto ai 40 che dovranno comporre il corteo dei 120 cavalieri. Possibili esclusioni a parte, saranno le selezioni a decretare gli ammessi all’edizione 2025.

«Finalmente la pista di Cort’e Baccas è pienamente agibile e i cavalieri si stanno già allenando», assicura Nonnis. A fine gennaio l’atteso appuntamento.

