Sarà Decimoputzu la nuova tappa di “Contadini in erba”, la trasmissione condotta da Veronica Fadda che racconta la vita, il lavoro e la storia degli agricoltori e allevatori più giovani della Sardegna. Oggi conosceremo Simone Piras, 29 anni, che ormai da anni produce erbe aromatiche di ogni genere: prezzemolo, basilico, rosmarino. Ma anche coriandolo, aneto, rucola e tanto altro. Dopo gli studi la decisione di dedicarsi alla sua terra, per rimanere vicino alla famiglia e valorizzare i prodotti del territorio. Con Simone entreremo nelle serre dell’azienda “I quattro aromi”, conosceremo i segreti del mestiere e scopriremo in che modo le sue aromatiche raggiungono gli scaffali dei supermercati e le dispense dei ristoranti. Stasera alle 21 su Videolina.