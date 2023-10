L’avventura di “Contadini in erba” oggi (alle 21 su Videolina) fa tappa a Orosei.

Ad accogliere Veronica Fadda e la troupe, all’ingresso del paese, l’ospite del giorno: Lorenzo Moi, che lavora nella sua azienda “I grani di Atlantide”: 36 anni e due lauree in tasca in Scienze agrarie, nonostante il cognome sardo è nato e cresciuto a Padova. Spinto dall'amore per l'Isola ha aperto la sua attività lontano da casa. Fiore all'occhiello del suo lavoro la coltivazione del grano antico monococco, ricco di proprietà e povero di glutine. Per Lorenzo tutto è iniziato quasi per gioco, ma oggi la sua realtà si è concretizzata con l'apertura del Mulino Rubino, nel centro del paese.

