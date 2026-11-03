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Videolina ore 21.00
04 novembre 2026 alle 00:28

Contadini in erba 

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Ha 17 anni e un sogno preciso: costruire il proprio futuro in campagna. Con “Contadini in erba”, la trasmissione che a ogni puntata fa tappa in un centro diverso, mostrando come i giovani ereditano e innovano le tradizioni di famiglia, oggi si andrà a Sagama per conoscere Veronica Frau (a sinistra, nella foto con la conduttrice Veronica Fadda), la più giovane protagonista delle sette edizioni. Veronica divide le giornate tra l’istituto agrario e l’azienda di famiglia, dove si prende cura delle capre. Una passione nata quando era una bambina e che oggi vuole trasformare in un lavoro, con l’obiettivo di portare avanti l’attività dei genitori. L’appuntamento è per stasera alle 21 su Videolina. Regia di Pierandrea Maxia.

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