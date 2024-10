L'appuntamento è per stasera alle 21 su Videolina: il viaggio di “Contadini in erba” non si ferma e questa settimana fa tappa a Orroli. Qui la giornalista Veronica Fadda (nella foto) e la sua troupe incontreranno l’allevatore Samuele Vargiu, che vive e lavora in paese.

Samuele, dopo gli studi all'Istituto agrario, ha deciso di dedicarsi alle sue passioni: le capre e la natura. Come lui stesso racconta, «all'inizio non è stato facile avviare l’azienda, ma questo è quello che amo fare e ora sono felice». A raccontare il territorio straordinario di Orroli, immerso tra storia, cultura e splendidi paesaggi, ci sarà anche l'animatrice culturale Anna Pitzalis.