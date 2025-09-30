VaiOnline
telecomando
01 ottobre 2025 alle 00:32

“Contadini in erba” 

Torna in tv stasera, alle 21, su Videolina, “Contadini in erba”, il programma che racconta il mondo dei giovani agricoltori e allevatori della Sardegna.

Nella prima puntata, Veronica Fadda (nella foto) e la troupe ci portano a Elmas, all’Istituto agrario Duca degli Abruzzi, per scoprire dove nascono gli imprenditori agricoli di domani. Dopo l’accoglienza della scuola, il viaggio prosegue tra i melari e il laboratorio del miele, nel caseificio, nel birrificio, nella cantina e tra le vigne, senza dimenticare i laboratori di trasformazione. Un percorso tra studio, passione e lavoro che ci farà conoscere i volti e le storie dei protagonisti di questa prima serata.

